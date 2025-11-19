TP.HCM: Phát hiện quả bom khi thi công cống nước 19/11/2025 14:41

(PLO)- Khi đang thi công đường cống thoát nước, công nhân phát hiện một quả bom dưới lòng đất.

Ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2-Phú Lợi phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Nam (TP.HCM) đã thu gom và xử lý một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình thi công cống thoát nước trên đường ĐH609 (phường Tây Nam, TP.HCM), công nhân phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng quân sự đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân đang thi công.

Tiếp đó, lực lượng quân sự đã tiến hành di dời quả bom về kho để xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời vật liệu nổ giúp địa phương giữ vững an ninh trật tự, tránh nguy cơ mất an toàn trong thi công. Đồng thời, tạo điều kiện để dự án hạ tầng được triển khai đúng tiến độ.

Toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn khi thu gom và tiêu hủy vật liệu nổ đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định.