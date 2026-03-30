TP.HCM sắp triển khai dự án Xa lộ Hà Nội 2 với tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng 30/03/2026 14:17

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP) - gọi tắt dự án Xa lộ Hà Nội 2. Đơn vị thực hiện là liên danh nhà đầu tư Công ty CII và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM.

TP.HCM sẽ nghiên cứu làm dự án Xa lộ Hà Nội 2. Ảnh: ĐT

Hoàn thành báo cáo trong 12 tháng

UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính và các Sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao Liên danh Nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư tư. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt đảm bảo đúng quy định.

Liên danh Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, không sử dụng ngân sách TP. Thời hạn được giao để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng. Liên danh Nhà đầu tư tự chịu mọi rủi ro và các khoản chi phí đã thực hiện.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật PPP, Nghị định số 243 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, thẩm định của các cơ quan liên quan.



Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo đầy đủ nội dung, thành phần hồ sơ và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Sau đó, tiếp nhận báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và hồ sơ đề xuất dự án sau khi Liên danh Nhà đầu tư hoàn thành; tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp Liên danh nhà đầu tư xuyên suốt trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết mới đây UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Liên danh nhà đầu tư Công ty CII và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xa lộ Hà Nội 2 theo phương thức PPP.

Dự án Xa lộ Hà Nội 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỉ đồng, với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4km. Dự án được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông tại các nút giao đồng mức thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Dự án sẽ cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến. Ảnh: ĐT

Đặc biệt, dự án Xa lộ Hà Nội còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực phía Đông TP.HCM với các trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận về phía sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Trên hành lang chiến lược này, việc nâng cao khả năng tiếp nhận, phân bổ lưu lượng và điều tiết giao thông trên tuyến Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1. Dự án không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng vận tải, mà còn góp phần phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng, song hành với tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Việc được giao cùng đối tác nghiên cứu dự án Xa lộ Hà Nội 2 tiếp tục khẳng định năng lực, kinh nghiệm và uy tín của CII trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Tính đến nay, bên cạnh 7 dự án đang vận hành thu phí với mức tăng trưởng ổn định, danh mục các dự án mới CII đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao làm nhà đầu tư lập đề xuất dự án có tổng quy mô lên tới 59.725 tỉ đồng.

Trong đó, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) do CII làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao). Dự án có chiều dài 15,7 km, khởi công vào tháng 4-2010 với tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỉ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5 km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia, phần còn lại đang vướng GPMB do một số hộ dân chưa đồng ý di dời.