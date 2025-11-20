TP.HCM tìm ý tưởng xây dựng nút giao và đường nối 12.400 tỉ trên Vành đai 3 20/11/2025 07:44

(PLO)- TP.HCM tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu, khả thi, hiện đại, tạo điểm nhấn để xây dựng nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên tuyến Vành đai 3.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao thông Gò Công thuộc dự án thành phần 2: Đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM. Trước đó, ngày 28-8, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Nút giao Gò Công là điểm giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Long Phước, quy mô diện tích khoảng 24,87 ha. Mục tiêu cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, khả thi, hiện đại và có tính độc đáo, góp phần tạo điểm nhấn cho tuyến Vành đai 3.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này có điểm đầu tại nút giao Trạm 2 (trên Xa lộ Hà Nội), điểm cuối tại nút giao Gò Công, tổng chiều dài khoảng 5,9 km.

Quy mô đầu tư bao gồm việc xây dựng mới tuyến đường nối từ nút giao Trạm 2 (nằm trên Xa lộ Hà Nội) đến nút giao Gò Công, được thiết kế hai tuyến song hành, tổng cộng 6 làn xe (mỗi bên 3 làn).

Nút giao thông Gò Công được thiết kế dạng ngã tư khác mức, 4 tầng, kết hợp đảo tròn, với các nhánh N1, N2, N3, N4 (mỗi nhánh 2 làn). Đồng thời, dự án đầu tư thêm một cầu cạn 4 làn xe trên vành đai 3. Hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước nối với cầu Đồng Nai 2 sẽ đầu tư giai đoạn sau.

Công trình còn xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Việt với đường D1, mỗi vị trí 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe; cầu vượt rạch Gò Công 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn; cầu vượt rạch Trau Trảu gồm 4 đơn nguyên (2 đơn nguyên 3 làn và 2 đơn nguyên 4 làn xe).

Phối cảnh nút giao Gò Công.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 12.400 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, trong đó việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội - Gò Công có kinh phí khoảng 5.329 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện từ quý IV-2025 đến quý IV-2026, dự kiến khởi công vào quý I-2027, hoàn thành trong quý IV-2028.

Dự án không chỉ góp phần giải tỏa áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu Đông TP.HCM mà còn nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến Vành đai 3, đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực.

Cuộc thi do UBND TP.HCM quyết định tổ chức và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM triển khai, tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham gia.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, công ty hoặc liên danh tư vấn thiết kế có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông - cầu đường, đáp ứng năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm theo quy định pháp luật.