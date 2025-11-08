TP.HCM sắp xếp mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 08/11/2025 05:30

Sở Y tế TP.HCM vừa hoàn chỉnh phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy y tế công lập nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

Phát triển mô hình cấp cứu chuyên sâu ngay trung tâm

Cụ thể, Sở Y tế đề xuất sáp nhập Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sài Gòn vào BV Nhân dân Gia Định kể từ ngày 1-1-2026. Cạnh đó, BV Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được thành lập tại xã Cần Giờ trên cơ sở tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc BV Nhân Dân Gia Định, cho biết việc sáp nhập BVĐK Sài Gòn để trở thành cơ sở 2 của BV Nhân dân Gia Định nhằm hướng đến mục tiêu phát triển một trung tâm cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Người dân khám chữa bệnh tại BV Nhân Dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chúng tôi định hướng xây dựng nơi đây thành trung tâm cấp cứu chuyên sâu, đầu tư các phương tiện, thiết bị hiện đại để phục vụ người dân hiệu quả, trang bị hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp” - BS Công thông tin.

Hiện BV đang lên kế hoạch bố trí, sắp xếp nhân sự và đầu tư trang thiết bị để cơ sở 2 có thể phát triển chuyên môn ngang cơ sở chính. Các chuyên môn, kỹ thuật đang được triển khai tại BV Nhân dân Gia Định cơ sở 1 sẽ được áp dụng tương tự tại cơ sở 2, mục tiêu để người dân khi đến khám ở cơ sở nào cũng đều được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe như nhau.

TP.HCM sáp nhập BVĐK Sài Gòn vào BV Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, BV Nhân dân Gia Định đã mở phòng khám vệ tinh và phòng khám chuyên gia tại BVĐK Sài Gòn. Đây là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi, giúp cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y BS tại cơ sở mới, từng bước khẳng định mô hình liên kết đồng bộ giữa 2 cơ sở.

“Chúng tôi đang thực hiện đúng định hướng của Sở Y tế là phát triển mô hình cấp cứu chuyên sâu, bảo đảm mỗi phút giây đều có thể cứu được người bệnh. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn” - BS Công khẳng định.

Người dân đến khám chữa bệnh tại BV Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về đề xuất xây dựng cơ sở 2 của BV Từ Dũ tại xã Cần Giờ, BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV, cho biết cơ sở 2 được định hướng có quy mô 300 giường, gồm 9 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 3 phòng chức năng, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện và chất lượng cao.

Mục tiêu của BV Từ Dũ cơ sở 2 là giúp người dân Cần Giờ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tải cho các BV tuyến trên, đồng thời giảm bớt đi lại cho người bệnh.

BV cũng sẽ triển khai các chương trình y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, chuyên gia, và phục vụ phát triển du lịch y tế trong tương lai.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sứ mệnh của cơ sở này không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội về y tế, phục vụ các tình huống cấp cứu đặc thù như tai nạn lao động cảng biển, giao thông đường thủy, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc dài ngày.

“Trong tương lai, cơ sở 2 của BV Từ Dũ được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm y tế hiện đại, đủ sức cạnh tranh, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến vừa nghỉ dưỡng, vừa chăm sóc sức khỏe toàn diện” - BS Hải chia sẻ.

Giảm tải cho BV tuyến chuyên sâu

Sở Y tế cũng đề xuất nâng cấp các BV cũ thành cơ sở mới của các BV chuyên khoa tuyến cuối.

Cụ thể, nhằm phát triển mô hình cơ sở 2 của các BV chuyên sâu, Sở Y tế đề xuất giao cơ sở nhà đất BV Lê Lợi (cũ) cho BV Từ Dũ hoặc BV Hùng Vương triển khai cơ sở 2 về sản phụ khoa. Cơ sở nhà đất BV Bà Rịa (cũ) giao cho BV Ung Bướu TP.HCM triển khai cơ sở 2.

Bệnh nhân điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM. Ảnh: BVCC

BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây tăng nhanh, do đó xây dựng thêm cơ sở tại Bà Rịa rất cần thiết để phục vụ người dân các tỉnh lân cận, giảm tải cho 2 cơ sở hiện có.

Theo ông, việc phát triển thêm các cơ sở 2, 3 sẽ giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người bệnh, phù hợp với xu hướng tầm soát sức khỏe định kỳ của người dân.

BS Tuấn nhận định khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận (cũ) có tiềm năng lớn để phát triển mô hình du lịch y tế.

“Nếu đầu tư trung tâm tầm soát ung thư công nghệ cao, nơi đây có thể thu hút du khách quốc tế kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng. Mô hình này cũng có thể áp dụng cho các chuyên khoa khác như phẫu thuật, sinh nở và nghỉ dưỡng chất lượng cao, góp phần nâng cao mạng lưới y tế vùng” – BS Tuấn nói.

Còn BS CKII Trần Ngọc Hải cho biết mỗi năm BV Từ Dũ tiếp nhận hơn 1 triệu lượt phụ nữ khám và điều trị, trong đó 60% đến từ các tỉnh. Việc di chuyển xa khiến người dân tốn kém thời gian, chi phí và làm tăng áp lực cho y tế TP.HCM.

Theo ông, việc xây dựng cơ sở mới chuyên khoa sản phụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là chủ trương mang tính chiến lược, giúp giải quyết tình trạng quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của siêu đô thị dân số hơn 14 triệu người.

BV Từ Dũ hiện là đơn vị tự chủ tài chính nhóm 1, có thể dùng gần 3.000 tỉ đồng từ quỹ phát triển để đầu tư cơ sở mới mà không sử dụng ngân sách TP. Với hơn 330 BS chuyên môn cao, BV đủ nhân lực để vận hành cơ sở mới mà không ảnh hưởng hoạt động hiện tại.

Ông Hải khẳng định, việc mở rộng này sẽ giúp giảm tải tuyến trung tâm và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sản phụ khoa chất lượng cao cho người dân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.