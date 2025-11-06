TP.HCM sẽ có phần mềm theo dõi việc cấp phép xây dựng 06/11/2025 18:36

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép có thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc thực hiện dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng; quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp phép xây dựng có thời hạn. Ảnh: NC

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn, Luật Đường sắt, Luật Đất đai và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan, để rà soát bổ sung, hoàn chỉnh lại nội dung tại Điều 3 dự thảo Quyết định về Quy mô và thời hạn tồn tại của công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Trong đó, lưu ý quy mô cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ trong hẻm (liên quan lộ giới hẻm). Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan cấp phép đối việc theo dõi, quản lý giấy phép có thời hạn đã cấp.

Sở Xây dựng còn được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép có thời hạn. Điều này giúp UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng công trình có thời hạn trên địa bàn TP.

Song song đó, Sở Xây dựng còn có nhiệm vụ rà soát hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu về công tác cấp giấy phép xây dựng.