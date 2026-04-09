TP.HCM sẽ giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội thế nào? 09/04/2026 16:12

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổng hợp chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội ngay sau khi trúng cử làm cơ sở để theo dõi, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Ban dân chủ giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã thông tin vấn đề giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Theo bà Hoa, sau bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định việc giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, đảm bảo các cam kết của đại biểu trước cử tri được thực hiện một cách thực chất.

Theo đó, Ủy ban MTTQ TP.HCM sẽ tổng hợp chương trình hành động của các đại biểu ngay sau khi trúng cử làm cơ sở để theo dõi, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị gặp gỡ giữa Mặt trận với đại biểu để thống nhất cơ chế phối hợp, chế độ báo cáo và phương thức giám sát.

Bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Ban dân chủ giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng thực hiện giám sát thông qua các kênh thường xuyên như tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, các diễn đàn đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; qua đó nắm bắt việc thực hiện cam kết của đại biểu đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng yêu cầu đại biểu báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chương trình hành động để tổng hợp, đánh giá và phản ánh với các cấp có thẩm quyền.

Về việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, bà Lê Thị Hoa cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đang xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi chương trình hành động của đại biểu, trong đó cập nhật các nội dung cam kết, tiến độ thực hiện và kết quả cụ thể theo từng giai đoạn.

Trong nhiệm kỳ, sẽ số hóa việc tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết nối với các hoạt động giám sát; đối chiếu những cam kết của đại biểu với phản ánh thực tế từ nhân dân.

Đồng thời, tăng cường sử dụng các nền tảng số, các kênh trực tuyến để công khai thông tin, tạo điều kiện cho cử tri tham gia giám sát thuận lợi, kịp thời. Qua đó, từng bước hướng tới xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá trực tuyến giúp cho việc giám sát được thực hiện liên tục, minh bạch, hạn chế tính hình thức.

Bà Hoa thông tin dự kiến trong tháng 5-2026, MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mới trúng cử để thống nhất nội dung chương trình hành động, cơ chế theo dõi giám sát, nguyên tắc giám sát, các hình thức giám sát, cũng như chế độ báo cáo và trách nhiệm phối hợp.

“Trong nhiệm kỳ này, MTTQ TP.HCM sẽ đổi mới công tác giám sát, tổ chức hội nghị gặp gỡ với đại biểu hằng năm nhằm tạo diễn đàn và tăng cường trao đổi, lắng nghe, phối hợp giữa nhân dân với đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử” – bà Hoa thông tin.