TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc dịp lễ 30-4 30/04/2026 19:59

(PLO)- Nhiều chương trình đặc sắc từ sân khấu đến bảo tàng thu hút đông đảo người dân, tạo không khí lễ hội sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa và lịch sử.

Hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, phục vụ người dân và du khách.

Nổi bật là sáng 30-4, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Với chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc”, chương trình diễn ra trong hai ngày 30-4 và 1-5.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Nhiều tiết mục xiếc đặc sắc diễn ra tại chương trình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, đồng thời đánh dấu việc đưa vào khai thác một thiết chế văn hóa hiện đại của thành phố.

Đại diện Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, cho biết chương trình nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - nghệ thuật, phục vụ miễn phí người dân, qua đó tạo không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng, góp phần kết nối nghệ sĩ với công chúng.

Chỉ sau chưa đầy 5 phút mở đăng ký trên mạng xã hội, toàn bộ chỗ ngồi cho hai suất diễn đã được lấp đầy với khoảng 3.000 khán giả (mỗi suất khoảng 1.500 người), cho thấy sức hút lớn của chương trình.

Với chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc”, chương trình mang đến nhiều tiết mục xiếc đặc sắc, từng đạt huy chương tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Các phần trình diễn hấp dẫn, kết hợp kỹ thuật và tính nghệ thuật cao, đã nhận được sự cổ vũ sôi nổi của đông đảo khán giả.

Các bạn thiếu nhi phấn khởi tham gia chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Bên cạnh đó, các tiết mục múa rối được dàn dựng sáng tạo, kết hợp với âm nhạc hiện đại, góp phần làm phong phú không gian biểu diễn. Sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại mang đến trải nghiệm mới mẻ, chuyển tải những câu chuyện về quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ sân khấu sinh động, giàu cảm xúc.

Không chỉ các sân khấu biểu diễn, hệ thống bảo tàng trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng cao trong dịp này, với nhiều hoạt động đổi mới.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi và gia đình được tổ chức sôi nổi. Những phần quà nhỏ mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc tạo sự thích thú, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi, sinh động.

Trong khi đó, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế. Các trưng bày chuyên đề cùng hoạt động thuyết minh, tương tác giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và những bài học từ lịch sử.

Chuỗi hoạt động đa dạng từ sân khấu biểu diễn đến không gian bảo tàng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đồng thời, các hoạt động này cho thấy nỗ lực đổi mới của TP.HCM trong việc đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Qua đó, khẳng định vai trò của nghệ thuật và di sản trong đời sống đô thị hiện đại.