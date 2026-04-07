TP.HCM: Trung tướng Phạm Văn Dỹ thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế 07/04/2026 10:19

(PLO)- Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý I năm 2026.

Sáng 7-4, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý I - 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Huỳnh Tân Định.

Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tại một số điểm cầu của tổ chức cơ sở Đảng tại khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ với sự tham dự của hơn 2.400 đảng viên là đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ UBND TP.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý I - 2026.

Trong đó, Trung tướng Phạm Văn Dỹ đã thông tin, phân tích tình hình xung đột Trung Đông giữa Mỹ - Israel và Iran cũng như những tác động đến kinh tế - xã hội Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của 2.400 đảng viên. Ảnh: LÊ THOA

Hội nghị đã cung cấp, định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND TP.HCM các thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và quốc tế trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, tặng hoa cảm ơn Trung tướng Phạm Văn Dỹ. Ảnh: LÊ THOA

Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Ông Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM, triển khai một số nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Ảnh: LÊ THOA

Cũng tại hội nghị, ông Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM, đã triển khai một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng quý II - 2026.