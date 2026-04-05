TP.HCM thúc đẩy hợp tác toàn diện với Savannakhet và Bangkok 05/04/2026 15:12

Ngày 31-1 và 5-4, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đã có chuyến thăm và làm việc tại Savannakhet, Lào và Bangkok, Thái Lan.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo TP.HCM sau kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhằm củng cố và thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM với hai địa phương nêu trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà hội kiến Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt

Theo đó, tại Savannakhet, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc rất thành công với các lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Chính quyền tỉnh. Hai bên tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022 - 2025, trên cơ sở đó tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, xác định những phương hướng lớn cho hợp tác hai địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong chuyến thăm, đoàn cũng đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm TP.HCM và các tỉnh, thành hữu nghị lần thứ 6 và lễ khánh thành, bàn giao Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tòa thị chính Bangkok.

Tại Bangkok, đoàn đã có cuộc hội kiến quan trọng với Thị trưởng Thủ đô Bangkok để trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai TP trong năm 2026 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế cũng là một điểm nhấn của chuyến công tác, với các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đa ngành có thực lực của Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, cho biết chuyến thăm là hoạt động đối ngoại địa phương thiết thực, mở rộng cơ hội hợp tác cho TP.HCM và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, triển lãm TP.HCM và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet là hoạt động ngoại giao kinh tế tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa hợp tác song phương tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào.

Thông qua sự kiện, UBND TP.HCM và chính quyền tỉnh Savannakhet mong muốn tạo một sân chơi rộng mở để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường gặp gỡ, kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, triển lãm có sự tham gia của 150 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra nhiều sự kiện giao lưu văn hóa văn nghệ đặc sắc, đưa nhân dân các địa phương hai bên đến gần nhau hơn.

Về việc khánh thành và bàn giao dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet, Lào, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận đây là sự kiện chính trị - văn hóa - ngoại giao quan trọng.

Công trình là một trong những biểu tượng thiêng liêng để nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam - Lào ghi nhớ về tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, son sắt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung và giữa tỉnh Savanakhet với TP.HCM và các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Đồng thời để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, cùng Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã đặt nền tảng, gây dựng, hun đúc, gìn giữ tình hữu nghị bền chặt từ những ngày kháng chiến đến khi giành độc lập.