Trẻ em mồ côi có cơ hội học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên 08/04/2026 18:27

(PLO)- Trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng sẽ có cơ hội được học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Ngày 8-4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) Tây Nguyên.

Theo chủ trương của Bộ Công an, Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng.

Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên có địa chỉ tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Trường này có quy mô đào tạo 1.000- 1.500 học sinh ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học/trung học nghề, giáo dục đặc biệt, được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2026-2027, Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên dự kiến tuyển khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên là học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12-3-2025 của Chính phủ, quy định chính sách dành cho trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo…

Trong đó, trường sẽ tập trung tuyển sinh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi hoặc bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc các hộ do khó khăn về kinh tế nên không cho con em tiếp tục đi học; trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn…

Bộ Công an giao Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phối hợp các sở, ngành của tỉnh, công an các tỉnh liên quan xây dựng, hoàn chỉnh đề án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm triển khai thành lập Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên để tổ chức tuyển sinh và khai giảng vào năm học mới 2026-2027.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giao công an cấp xã trên địa bàn nỗ lực, phối hợp chính quyền cơ sở, tập trung khảo sát nhu cầu tuyển sinh trong toàn tỉnh để đưa Trường Văn hóa CAND Tây Nguyên đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Việc thành lập thành lập các trường liên cấp nội trú do lực lượng công an quản lý là chủ trương lớn của Bộ Công an, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của lực lượng CAND trong việc hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.