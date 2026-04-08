Khẩn trương chuyển trụ sở cũ của UBND Quận 12 và Tân Phú thành trường học 08/04/2026 12:49

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu việc chuyển trụ sở UBND Quận 12 và UBND Quận Tân Phú cũ để phục vụ việc bổ sung trường lớp.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp trên địa bàn.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ khẩn trương tham mưu trình UBND TP cho việc điều chỉnh 2 trụ sở UBND quận Tân Phú và quận 12 cũ để làm trường học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, UBND TP giao Sở GD&ĐT làm việc với các chủ đầu tư dự án thuộc danh mục 991 phòng học hoàn thành trong năm 2026. Mục tiêu là thúc đẩy tiến độ hoàn thành đúng hoặc trước hạn; nghiên cứu bổ sung phòng học từ nguồn xã hội hóa để đảm bảo chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các quy định để đề xuất phương án đầu tư theo hình thức BT nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đồng thời, Sở chủ trì hướng dẫn các địa phương phân bổ mạng lưới trường lớp hài hòa, bố trí các trường THPT phù hợp nhu cầu thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì rà soát pháp lý, tiến độ các dự án đã giao đất xây dựng trường học nhưng chưa thực hiện. Các đơn vị cần đề xuất biện pháp chế tài đối với từng khu đất để đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất giáo dục.

Riêng Sở Tài chính, UBND TP giao tham mưu bố trí vốn ưu tiên cho giáo dục, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương có đề xuất. Sau khi nhận đủ hồ sơ pháp lý từ UBND phường Thới An (trụ sở UBND Quận 12 cũ) và UBND phường Tân Phú (trụ sở UBND Quận Tân Phú cũ), Sở khẩn trương tham mưu trình UBND TP việc điều chuyển hai trụ sở này để kịp thời bổ sung trường lớp.

UBND TP cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp hoàn thành 4 dự án trường học trước năm học 2026-2027; phối hợp bố trí vốn để khởi công 8 dự án khác trong tháng 6-2026. Ngoài ra, UBND phường Hiệp Bình cần rà soát, đề xuất cụ thể đối với dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước diện tích 14.000 m².

Trước đó, ngày 27-3, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương điều chuyển trụ sở UBND Quận 12 cũ (phường Thới An) và UBND Quận Tân Phú cũ (phường Tân Phú) sang Sở GD&ĐT tiếp nhận.

Cụ thể, trụ sở Quận 12 cũ sẽ xây dựng trường liên cấp (Tiểu học - THCS - THPT) và trụ sở Quận Tân Phú cũ sẽ xây dựng trường THPT.