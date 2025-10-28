Trên đường về nhà, 1 nữ công nhân bị lũ cuốn trôi tử vong 28/10/2025 20:44

(PLO)- Một nữ công nhân bị nước lũ cuốn trôi tử vong tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng khi đang trên đường từ nhà mẹ ruột về nhà chồng.

Tối 28-10, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một nữ công nhân bị nước lũ cuốn trôi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-10, chị NTTT (25 tuổi, ngụ thôn An Trạch, xã Hòa Tiến) từ nhà mẹ ruột ở phường An Khê, TP Đà Nẵng về nhà chồng ở thôn An Trạch để lấy đồ đạc đi làm. Khi băng qua vùng nước ngập, chị T bị lũ cuốn trôi tử vong.

Khắp các xã Hòa Tiến, Hòa Vang bị chìm trong nước lũ. Ảnh: TẤN VIỆT

Chị T đang làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Lãnh đạo xã Hòa Tiến đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình, trao hỗ trợ 5 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hòa Tiến, xã này có 20/22 thôn bị ngập; có 3.319 căn nhà bị ngập 0,3 - 1,8 m. Hiện xã Hòa Tiến đã tổ chức sơ tán xen ghép 106 hộ gia đình với 387 người.

Ngập lụt diện rộng tại xã Hòa Tiến. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện trên địa bàn các xã Hòa Tiến, Hòa Vang đang ngập diện rộng. Dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, lũ các sông đang lên lại.