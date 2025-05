Trời nắng nóng, chủ xe ô tô có nên xịt nước vào động cơ để làm mát? 27/05/2025 13:40

Trời nắng nóng, nhiều người lái xe ô tô thường có thói quen xịt nước vào động cơ nhằm mục đích cho mát động cơ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hành động này lại gây hại cho động cơ xe ô tô.

Theo kỹ sư Lê Văn Tạch chia sẻ những ngày thời tiết nắng nóng thì thân động cơ và thân hộp số xe ô tô thường rất nóng, có thể lên tới gần 100 độ C, đặc biệt các dòng xe châu Âu có thể nóng hơn 100 độ.

“Nếu chẳng may gặp mưa lớn, xe đang nóng mà đi qua đường ngập sâu có thể sẽ để lại hậu quả không nhỏ cho động cơ, hộp số và hệ thống điện. Về sau do sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ khiến co ngót đột ngột và không đều của thân động cơ, mặt máy và cả thân hộp số... có thể dẫn đến cong vênh mặt máy, lốc máy, thân hộp số, chạm chập điện”- kỹ sư Lê Văn Tạch chia sẻ.

Kỹ sư Tạch dẫn chứng, một vị khách hàng mới mua xe mới nên rất chăm xe, sau khi đi xe khoảng 20 phút đến nhà bạn chơi và thấy có máy rửa xe nên đã mở nắp capo xịt nước vào động cơ để rửa trong khi máy vẫn đang nổ. Hậu quả là bị hở gioăng mặt máy, cháy 2 mobin, cháy giắc điện.

“Do vậy, nếu gặp đường ngập sâu thì mọi người nên hạn chế đi vào nếu máy đang nóng”- kỹ sư Tạch đưa ra lời khuyên.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên quan trọng cho ô tô mùa nắng nóng. Ảnh: MXH

Mùa nắng nóng gay gắt là "kẻ thù" thầm lặng của ô tô, khiến nhiều bộ phận nhanh chóng xuống cấp nếu không được chăm sóc đúng cách. Ngoài những lưu ý mà chuyên gia đưa ra lời khuyên ở trên thì vấn đề bảo hành, bão dưỡng và chăm sóc xe rất quan trọng.

Theo đó, các chuyên gia cũng khuyên các chủ xe cần rửa xe thường xuyên. Bụi bẩn, nhựa cây, phân chim... khi bám lâu dưới trời nắng nóng sẽ ăn mòn lớp sơn xe. Rửa xe định kỳ 1-2 lần/tuần không chỉ giúp xe sạch sẽ mà còn loại bỏ các tác nhân gây hại. Đồng thời có thể đánh bóng và phủ sáp giúp tạo thành một "lá chắn" giúp phản xạ tia UV, ngăn chặn quá trình oxy hóa và giữ cho màu sơn luôn bóng đẹp. Hoặc sử dụng bạt phủ hoặc đỗ xe nơi râm mát.

Khi đỗ xe dưới trời nắng, nhiệt độ trong khoang cabin có thể tăng vọt, làm hư hại các chi tiết nhựa, da, và gây mùi khó chịu. Tấm chắn nắng cho kính lái và kính cửa sổ sẽ giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào xe.

Ngoài ra, các chủ xe cũng nên vệ sinh nội thất định kỳ, bảo dưỡng hệ thống làm mát, lốp xe, bổ sung dầu động cơ và các loại dung dịch khác. Đặc biệt là bảo dưỡng hệ thống điều hòa. Nắng nóng là lúc hệ thống điều hòa phải làm việc hết công suất. Hãy kiểm tra và vệ sinh lọc gió điều hòa, nạp ga nếu cần để đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả nhất.

Việc chăm sóc ô tô mùa nắng nóng không chỉ giúp xe luôn bền đẹp mà còn đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Do đó, các chủ xe nên dành thời gian kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ để xế cưng luôn sẵn sàng cho mọi cuộc phiêu lưu dưới ánh nắng hè.