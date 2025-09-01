Trực tiếp chương trình chính luận kéo dài 80 tiếng 'Hành trình vĩ đại' 01/09/2025 13:44

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bắt đầu từ 6g00 ngày 31-8 đến 14g00 ngày 3-9-2025, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện chương trình chính luận đặc biệt – Hành trình vĩ đại.

Chương trình kéo dài 80 tiếng, nhằm tái hiện sống động những chặng đường lịch sử qua hồi ức, câu chuyện kể và những bài ca đi cùng năm tháng.

Chào kỷ nguyên mới là chủ đề ngày 3-9 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân thêm khẳng định những giá trị làm nên Việt Nam tự tin bước vào tương lai với khát vọng vươn cao.

Các thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay. Trong niềm tự hào ấy, mỗi người Việt Nam lại càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn, đóng góp cho quê hương, giữ gìn và phát triển những giá trị đã đánh đổi bằng xương máu để gây dựng nên.

Chương trình chính luận đặc biệt – Hành trình vĩ đại kéo dài 80 tiếng.

Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển mình mạnh mẽ – kỷ nguyên của công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Với bề dày lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết, cùng khát vọng cháy bỏng, chúng ta tin rằng: Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại rạng ngời, Việt Nam đang viết tiếp những trang sử mới bằng chính nội lực dân tộc và sức mạnh thời đại.

Thính giả đồng hành cùng Chương trình chính luận đặc biệt 80 năm hành trình vĩ đại của Đài Tiếng nói Việt Nam từ 6g00 ngày 31-8 đến 14g00 ngày 3-9-2025.