Trường Đại học Văn Hiến khởi công khối thực hành 15 tầng dành cho sinh viên 30/03/2026 15:50

(PLO)- Khối thực hành 15 tầng của Trường Đại học Văn Hiến có tổng diện tích sàn hơn 46.000 m 2 , gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp.

Trường Đại học Văn Hiến vừa tổ chức Lễ khởi công Khối thực hành VHU30 tại HungHau Campus (xã Bình Hưng, TP.HCM). Đây là công trình trọng điểm mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm thành lập trường.

Khối thực hành VHU30 có quy mô 15 tầng nổi, 2 tầng hầm, cao 69,8 mét, tổng diện tích sàn hơn 46.000 m2. Công trình được thiết kế theo mô hình campus tích hợp, bao gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp.

Kiến trúc chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian mở và yếu tố xanh, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Dự án thể hiện rõ định hướng lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế của Trường Đại học Văn Hiến.

Phối cảnh tòa nhà dự án VHU30 với 15 tầng nổi, 2 tầng hầm.

Khối thực hành VHU30 là hạng mục tiếp theo trong tổng thể dự án HungHau Campus, khu phức hợp đào tạo đang được phát triển theo định hướng đại học hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực hành. Khối hiệu bộ đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và các khối đào tạo tiếp theo cũng đang từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục đồng bộ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các doanh nghiệp đối tác đã trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Văn Hiến với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đồng hành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trường Đại học Văn Hiến cùng khách mời chụp hình tại lễ khởi công. Ảnh: NT

Theo nhà trường, năm 2026 trường sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: Hoàn thành kiểm định 30 chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ GD&ĐT và quốc tế; xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; trao tặng 30 tủ sách nhân ái đến các trường học vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế; đồng thời thúc đẩy tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các giải thưởng học thuật trong nước và quốc tế.