Trường hợp chị, anh rể và trợ lý của Quang Linh Vlogs không bị xử hình sự

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 5 bị can, gồm: Lê Tuấn Linh ("Hằng Du Mục"; Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt: Công ty Chị Em Rọt) có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỉ đồng, đến ngày 11-12-2024 đăng ký tăng vốn thành 15 tỉ đồng nhưng thực góp là 10 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm.

Công ty có 6 cổ đông sáng lập, gồm: Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp là 1,5 tỉ đồng, Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp là 1,9 tỉ đồng), Hằng du mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp là 2,5 tỉ đồng); Quang Linh Vlogs, Trần Chí Tâm (trợ lý Quang Linh) và Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh) mỗi người đăng ký góp 2 tỉ đồng (thực góp là 1,3 tỉ đồng).

Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm Thùy Tiên cùng 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác và ký hợp đồng với Công ty Asian Life để sản xuất. Lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn: Thùy Tiên 25% (từ tháng 12-2024 tăng thêm 5%); 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt được chia 75%.

Ngoài Thùy Tiên cùng 4 bị can là cổ đông Công ty Chị Em Rọt bị xử lý, CQĐT xác định, Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) là cổ đông trong Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1,3 tỉ đồng.

Với vai trò là trợ lý, Tâm thay mặt Quang Linh tham dự các cuộc họp online với Tuấn Linh và Công để nắm bắt, thông tin liên quan đến việc sản xuất kẹo Kera sau đó báo lại cho Quang Linh.

Tuy nhiên, Tâm không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỉ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Tâm đi cùng đoàn nhưng không tham gia quay video. Tâm không dùng Facebook, TikTok để bán kẹo Kera; không tham gia cùng Quang Linh và Hằng Du Mục quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera, không được hưởng hoa hồng từ việc bán hàng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 28-5-2025, Tâm đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 600 triệu đồng để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh), quá trình điều tra xác định, Nhật Lệ là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1,3 tỉ đồng.

Nhật Lệ không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera. Nhật Lệ không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Nhật Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Quang Linh và Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả và sử dụng tiktok "Nhật Lệ" để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera. Nhật Lệ đã bán được 385 hộp kẹo với giá 88,8 triệu đồng và được hưởng tiền hoa hồng là 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 25-8-2025, Nhật Lệ đã tự nguyện nộp 367 triệu đồng để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

CQĐT căn cứ tài liệu thu thập, xét thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm về tội lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm với Phạm Quang Linh và các bị can khác.