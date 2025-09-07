Vụ kẹo rau củ Kera: Lên ý tưởng '2 viên kẹo tương ứng 1 đĩa rau', mượn trang trại để quảng cáo 07/09/2025 15:40

(PLO)- Quá trình quay video quảng cáo kẹo rau củ Kera, các bị can đã quay vườn cà rốt và nông trại được thuê sẵn.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) cùng 4 bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Theo KLĐT, Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera (kẹo Kera) là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các bị can trong Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác. Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng thuê Công ty Asia do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HQĐT để sản xuất kẹo Kera.

Lưu ý chất lượng, tránh anti fan đưa đi kiểm nghiệm

Sau nhiều lần trao đổi, Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) và Nguyễn Phong thống nhất nghiên cứu công thức để sản xuất Kẹo rau xanh. Phong gửi Công video sản xuất Kẹo rau xanh không gelatin và thông tin "2 viên kẹo tương ứng với 1 đĩa rau xanh luộc và đầy đủ Vitamin cần thiết. Dành cho những người bận rộn hoặc không ăn được nhiều rau xanh".

Các bên thống nhất Kẹo rau gồm 10 loại bột rau; sản xuất ngay vì ngày 12-12-2024 Hằng Du Mục sẽ có phiên Megalive.

Hoa hậu Thùy Tiên tham gia phiên livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm Kẹo Kera.

Ngày 25-11-2024, Công thống nhất với Phong thành phần chính kẹo rau, gồm 10 loại bột rau củ. Công dặn Phong: "Cố gắng đảm bảo đồng đều chất lượng (...), bên Hằng Du Mục và Quang Linh cũng có anti, bọn nó đưa đi kiểm nghiệm không đủ lại mệt và khi nào có sản phẩm thì sẽ đi quay nhà máy, vùng nguyên liệu tại Đà Lạt và Đắk Lắk".

Sau nhiều lần trao đổi về thành phần, nguyên liệu, hình ảnh hộp, bao bì kẹo..., Ngày 7-12-2025, Phong cập nhật quá trình sản xuất kẹo Kera: “Đã sản xuất kẹo Kera tại nhà máy vào ngày 6-12. Mẻ chạy ổn định, sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu. Chốt bao bì thiết kế vào ngày 7-12... Hồ sơ pháp lý công bố sản phẩm đã hoàn thiện, chờ ký và nộp công bố".

Thuê vườn cà rốt, trang trại để quay quảng cáo

Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên không quan tâm Công ty Asia sản xuất bằng nguyên liệu gì và quy trình sản xuất ra sao. Các bị can chỉ quan tâm đến hình thức, mẫu mã kẹo Kera để quảng cáo.

Chỉ sau phiên livestream ngày 12-12-2024, nhận thấy kẹo Kera tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, các bị can mới hỏi về quy trình sản xuất nhưng để phục vụ cho việc quay dựng video nhằm thu hút người tiêu dùng.

Để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm kẹo Kera, Tuấn Linh cùng Công chỉ đạo nhân viên xây dựng kịch bản, quay video vườn trồng nguyên liệu, nhà máy của Công ty Asia để đăng tải lên Tiktok Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên và tổ chức livestream.

Theo đó, có 3 kịch bản: Kịch bản 1 quay nội dung về vườn trồng, kịch bản 2 quay về nhà máy, kịch bản 3 sẽ truyền tải thông điệp "Lan tỏa - Kết nối - Bền vững".

Trong kịch bản có nhiều thông tin không đúng sự thật như trang trại rộng 300 ha; đạt chứng nhận như VietGap, Global GAP, Organic; kẹo chứa tinh chất từ 10 loại rau củ quả...

Nguyễn Phong chỉ đạo nhân viên mua thêm 10 loại rau củ quả tươi theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt. Công ty Chị Em Rọt còn yêu cầu Nguyễn Phong tìm giúp đoàn vùng trồng đầy đủ nguyên liệu để quay cho thuận tiện, chuẩn bị quần áo; xe công nông, máy cày và các bé thiếu nhi để quay cảnh ăn kẹo...

Hoa hậu Thùy Tiên trong video quảng cáo Kẹo Kera.

Ngày 2-1-2025, Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên cùng đoàn quay phim đến nhà máy của Công ty Asia để quay quy trình sản xuất kẹo Kera với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ sấy thăng hoa...

Do Công ty Asia không có vùng nguyên liệu và yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt phải có nông trại đầy đủ 10 loại rau của quả, ngày 4-1-2025, Nguyễn Phong đã liên hệ, mượn vườn cà rốt của ông NĐH và thuê nông trại của Công ty VF để nhóm Hằng Du Mục, Quang Linh, Thùy Tiên quay theo kịch bản.

Sau khi quay xong, Hằng Du Mục chỉnh sửa video, ghép nhạc và thu âm nội dung giới thiệu về quy trình sản xuất kẹo Kera như sau: “Kera cũng chọn nguồn nông sản sạch để sản xuất ra viên kẹo rau củ Kera"; "bé nhỏ hay là phụ nữ mang thai đều có thể yên tâm sử dụng..." và đăng lên Tiktok cá nhân "Hằng Du Mục".

Phạm Quang Linh cũng quay video quảng cáo, giới thiệu kẹo Kera tại vườn rau ở Đà Lạt và chia sẻ nội dung: "Ai mà không ăn được rau củ quả thì mua cái này bổ sung chất xơ...” đăng tải lên Tiktok "Phạm Quang Linh".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên quay video giới thiệu kẹo Kera tại Nhà máy của Công ty Asia Life và chia sẻ: "Trẻ trên ba tuổi là có thể sử dụng, mẹ bầu cũng dùng được luôn..."

Trong các ngày 12-12-2024, 15-12-2024, 4-1-2025, 8-1-2025, 14-1-2025 và 16-1-2025, trên các kênh Tiktok cá nhân của Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh phát sóng trực tiếp (Thùy Tiên tham gia 3 ngày) để quảng bá và bán kẹo Kera.

Phạm Quang Linh quảng bá về kẹo Kera là "Một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc...". Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ: “Kera là kẹo rau củ bổ sung chất xơ cho tất cả mọi người.... một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường luôn” và đồng ý với phát ngôn "một viên kẹo là một bó rau...".

Nguyễn Thị Thái Hằng chia sẻ: "Những bạn nào ít ăn rau, thiếu chất xơ... có thể sử dụng cái Kera..."

KLĐT xác định đã có 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera với tổng số tiền 17,5 tỉ đồng. Các bị can đã thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng.

Tính đến ngày 28-8, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả 1,3 tỉ đồng cho gần 3.800 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera.