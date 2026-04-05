Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Luật 05/04/2026 14:20

(PLO)- Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Luật - CELG - UEH, các đại biểu đã chúc mừng sự phát triển của Khoa Luật trong suốt hành trình đã qua và kỳ vọng vào sự phát triển trong thời gian tới.

Ngày 5-4, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Luật (2001-2026).

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ giáo viên, viên chức, người lao động, cựu người học...

Tiến sĩ Dương Kim Thế Nguyên, Trưởng Khoa Luật UEH cho biết trong suốt 25 năm qua, Khoa Luật đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một hướng đi riêng - đào tạo luật gắn với thực tiễn kinh doanh, với môi trường quản trị hiện đại và với yêu cầu hội nhập quốc tế. Những nỗ lực đó đã được khẳng định qua chất lượng đào tạo, qua các hoạt động nghiên cứu, qua sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thế hệ sinh viên, học viên và cựu sinh viên Khoa Luật trong đời sống pháp lý, kinh tế và xã hội.

Cạnh đó, Tiến sĩ Nguyên bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô nguyên là giảng viên của Khoa qua các thời kỳ, các giảng viên thỉnh giảng đã luôn đồng hành, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, góp phần làm nên chất lượng và bản sắc đào tạo của Khoa Luật UEH.

Khoa Luật – UEH là một trong 11 khoa và viện đào tạo của Đại học Kinh tế TP.HCM (viết tắt là UEH), một trường đại học có uy tín của Việt Nam được thành lập từ năm 1976 trên khuôn viên và các cơ sở cũ của Luật khoa Đại học Sài Gòn trước đây. Năm 2001, Ban Luật Kinh tế đã được nâng thành Khoa Luật Kinh tế UEH, và ngày nay là Khoa Luật với tên tiếng Anh là UEH Law school.

Tiến Sĩ Lê Văn Hưng (Nguyên Trưởng Khoa Luật năm 2001-2011) vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển của Khoa Luật qua các thời kỳ.

“Tôi nhớ mãi thời kỳ mà bộ môn luật còn nằm khoa QTKD sau đó thành môn độc lập, rồi ban Luật và Khoa Luật. Cùng với nỗ lực phấn đấu đến nay, tôi rất vui khi nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của khoa về số lượng, chất lượng của đội ngũ giảng viên và sinh viên. Hiện nay số lượng ra trường hàng năm rất nhiều, môi trường cạnh tranh của cử nhân luật trong tương lai sẽ trở nên khắt khe. Tôi hy vọng rằng ngành luật hoàn thành sứ mệnh tạo ra chân dung của một cử nhân luật UEH, đó là niềm mong mỏi của tôi, giờ đứng xa xa nhìn lại mỗi bước tiến của khoa là niềm vui của chúng tôi” - Tiến sĩ Lê Văn Hưng nói.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng (Phó giám đốc phụ trách UEH) đánh giá cao những thành tựu và chúc mừng Khoa Luật nhân dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển - một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu hành trình trưởng thành, khẳng định vị thế và đóng góp của Khoa trong hệ sinh thái UEH.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế tri thức, công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững, đào tạo luật cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng, tự nhiên, với quản trị, quản lý, công nghệ,...

Cộng đồng Alumni khoa Luật UEH trao tặng học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó.

"Đây cũng chính là nhiệm vụ mà Khoa Luật UEH phải kiên trì theo đuổi – từng bước hình thành một bản sắc đào tạo riêng trong hệ thống giáo dục pháp luật tại Việt Nam" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng gửi gắm.