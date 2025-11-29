Trưởng phòng trọng án Cục C02 làm phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La 29/11/2025 18:03

Ngày 29-11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát Hình sự - C02) giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung giữ chức phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: CÔNG AN SƠN LA

Đồng thời, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã tặng hoa, chúc mừng Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Cùng đó, tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Đại tá Lê Đức Trung, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CA SƠN LA

Phát biểu cảm ơn, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã quan tâm tạo mọi điều kiện, xin hứa thời gian tới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.