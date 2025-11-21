Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn 21/11/2025 13:19

(PLO)- Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 21-11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng. Ảnh: CỔNG TTĐT LẠNG SƠN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng được tin tưởng giao trọng trách mới.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Thượng tá Vũ Thanh Tùng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tính tiên phong gương mẫu, kinh nghiệm công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh...

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: CỔNG TTĐT LẠNG SƠN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích Công an tỉnh đã đạt được.

Ông sẽ luôn tu dưỡng, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1984, quê ở phường Ái Quốc, TP Hải Phòng; là Thạc sỹ Cảnh sát nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thượng tá Vũ Thanh Tùng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát kinh tế; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, thư ký Thứ trưởng Bộ Công an; Trưởng phòng thuộc Cảnh sát kinh tế, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.