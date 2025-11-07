Bộ trưởng Bộ Công an: Không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng 07/11/2025 18:00

(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong kỷ nguyên số, không một quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng. Vì vậy, cần có một cơ chế phối hợp thống nhất, nơi mọi lực lượng cùng chia sẻ thông tin và ứng phó khi có sự cố.

Chiều ngày 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu nêu về dự án Luật An ninh mạng.

Không ai có thể tự bảo đảm an ninh mạng

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành là Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015.

Việc hợp nhất này bảo đảm không thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không phát sinh chính sách mới, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về phân công, phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo trong quản lý.

“Dự thảo chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề chi tiết, thường xuyên biến động sẽ được giao cho Chính phủ và các bộ hướng dẫn cụ thể”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, không một quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo đảm an ninh mạng. Vì vậy, cần có một cơ chế phối hợp thống nhất, nơi mọi lực lượng cùng chia sẻ thông tin và ứng phó khi có sự cố.

Ông cho hay, hiện Bộ Công an là cơ quan chủ trì và điều phối Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia, bao gồm nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp tham gia. Mỗi đơn vị trong liên minh đều có nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể khi xảy ra sự cố, nhằm bảo đảm xử lý nhanh, đúng bản chất và triệt để.

Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam, Bộ trưởng Công an cho biết: “Liên minh này không chỉ có các doanh nghiệp lớn mà còn mở rộng cho các nhóm, cá nhân có năng lực chuyên môn. Hiện hầu hết doanh nghiệp đều đã có bộ phận an ninh mạng riêng, vừa tự bảo vệ mình, vừa tham gia bảo vệ không gian mạng quốc gia”.

Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam được Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm đơn vị thường trực, điều phối các hoạt động chung.

Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong Công ước Hà Nội

Một điểm đáng chú ý, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, là trong hơn một năm qua, Việt Nam đã chủ động thúc đẩy Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, được Liên Hợp Quốc thông qua và ký tại Hà Nội.

“Đây là một công ước quốc tế lớn, được ký ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Hà Nội, thể hiện vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế,” ông nói và ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp và tổ chức trong quá trình vận động, chuẩn bị cho công ước này.

Theo quy định của Công ước Hà Nội, mỗi quốc gia thành viên phải chỉ định một đầu mối liên lạc 24/7 để phối hợp cung cấp hỗ trợ ngay trong công tác điều tra, truy tố, thu thập chứng cứ điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Việt Nam được giao đảm nhiệm vai trò này, đây một thuận lợi lớn trong bảo đảm an ninh mạng đối với nước ta, trước bối cảnh tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng tinh vi.

Ông cũng cho hay, Bộ Công an đang xây dựng và vận hành Trung tâm An ninh mạng quốc gia, một trung tâm được đầu tư hiện đại, có khả năng giám sát, phát hiện sớm tấn công mạng và điều phối xử lý sự cố trên phạm vi toàn quốc.

“Các hệ thống thông tin dân sự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều cần kết nối với trung tâm này để được giám sát, cảnh báo, hướng dẫn khắc phục kịp thời”, Bộ trưởng Công an nói.

Cùng với đó, Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập nhiều kênh phối hợp với các nước trong khu vực để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mạng xuyên biên giới, nhất là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bộ trưởng Công an thông tin, sau khi Công ước Hà Nội được ký kết, trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, Bộ Công an đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với Bộ Nội vụ Anh về phòng, chống tội phạm mạng.

Ông cũng nhấn mạnh, dự thảo luật lần này tiếp tục nội luật hóa các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc, đồng thời giao Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về mật mã dân sự, còn Bộ Công an sẽ quy định chi tiết việc quản lý sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và mã hóa bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Công an cũng đang xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để bảo vệ không gian mạng quốc gia.