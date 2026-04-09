Truy tố tổng giám đốc GFDI cùng đồng phạm lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng 09/04/2026 16:06

(PLO)- VKSND TP Đà Nẵng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Ngày 9-4, VKSND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở ở phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

VKSND TP Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại công ty này đến TAND TP Đà Nẵng để tiến hành xét xử các bị can theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thông báo để bị hại, khách hàng, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết về kết quả điều tra, truy tố vụ án. Những trường hợp này chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Nguyễn Quang Hoàng thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, ngày 18-11-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho hay đã khởi tố năm người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại GFDI.

Theo đó, công đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (tổng giám đốc); Nguyễn Đỗ Đạt (giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (giám đốc, phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số năm người bị khởi tố, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Công ty tài chính GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17-5-2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty này thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5-2018 đến nay, Công ty tài chính GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty tài chính GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như: F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng & thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh…

Đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, ông Hoàng chỉ đạo Công ty tài chính GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 01 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 03 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 06 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 09 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt; Trần Thị Mỹ Hạnh; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.