Từ 1-1-2026: Không nộp phạt hành chính có thể bị phong tỏa tài khoản ngân hàng 28/11/2025 15:27

(PLO)- Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế là cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không tự nguyện chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 1-1-2026 và thay thế Nghị định 166/2013/NĐ-CP.

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế là cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không tự nguyện chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, …

Các biện pháp cưỡng chế gồm khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản; buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, còn có biện pháp kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá, thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

Ảnh minh họa; AI

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập là cán bộ, công chức, viên chức, công an nhân dân,…cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc có thu nhập theo mùa vụ ngắn hạn do hộ gia đình, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động thuê. Người đang được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội cũng thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế này.

Mức khấu trừ đối với tiền lương, lương hưu mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, lương hưu thực trả hằng tháng được hưởng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, …

Đối với những khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập hằng tháng, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày đến kỳ lĩnh tiền lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương, lương hưu hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm khấu trừ một phần lương, lương hưu hoặc thu nhập. Số tiền đã khấu trừ sẽ được chuyển đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho cá nhân bị cưỡng chế và người ra quyết định cưỡng chế biết.

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, … mà có mở tài khoản hoặc tiền gửi tại tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam (tổ chức tín dụng)

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi, các tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền trong tài khoản. Số tiền gửi bị phong tỏa tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp.

Trường hợp số dư trong tài khoản, số tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp, các đơn vị trên phải phong tỏa toàn bộ số tiền hiện có. Đồng thời, các đơn vị này phải thông báo cho cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế biết việc phong tỏa và trích chuyển số tiền trong tài khoản, số tiền gửi.