Tự giới thiệu là luật sư giỏi, quen lãnh đạo cấp cao để lừa 13 tỉ đồng 14/01/2026 14:59

(PLO)- Bị cáo Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cấp cao, có thể giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài...

Ngày 14-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 16 năm tù, Nguyễn Sỹ Huấn (sống chung như vợ chồng với Vân) 7 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là phó giám đốc Công ty Đại Hưng Phát và được giám đốc ủy quyền toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Hai bị cáo sau phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Tin tưởng vào giới thiệu của bị cáo Vân, các cá nhân và tổ chức đã ký kết các thỏa thuận hoàn thiện giấy chứng nhận với người này.

Cụ thể, khoảng tháng 1-2019, ông NTS gặp Vân nhờ giải quyết vụ việc tranh chấp đòi lại 500 triệu đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM. Phí thù lao làm dịch vụ là 250 triệu đồng, ông S đã thanh toán cho Vân. Sau đó, do không thực hiện được, Vân đã trả lại số tiền này cho ông S.

Trong thời gian này, Vân biết ông S đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ), TP.HCM giá 10 tỉ đồng. Vân đặt vấn đề muốn mua nhà của ông S và cho biết bản thân quen với nhiều lãnh đạo nhà nước cấp cao. Vân còn cho ông S xem hình ảnh Vân chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhưng đây chỉ là ảnh ghép.

Bị cáo Vân khẳng định việc mua căn nhà cũng liên quan đến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao. Vân cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo này để có đường dây "chạy án", chuyên gỡ rối những vụ đất đai phức tạp, kéo dài.

Sau khi thấy ông S tin tưởng, Vân đưa thông tin về các thửa đất đang cần phải giải quyết tranh chấp, đòi lại đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Đồng Nai, đề nghị được cấp giấy chứng nhận, chia 50% đất sau khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.

Tin tưởng, ông S cùng Vân thỏa thuận về việc ông Sơn bán căn nhà cho Vân với giá 10 tỉ đồng, rồi sử dụng 7,9 tỉ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Do ông S cần tiền mặt nên Vân sẽ hoàn trả cho ông số tiền chênh lệch sau khi góp vốn là 2 tỉ đồng.

Do không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn thay Vân thực hiện mua bán nhà với ông S.

Bị cáo Huấn đã đem căn nhà trên đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng 6,4 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, Vân chuyển khoản trả cho ông S 2 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Vân sử dụng để chi cho hoạt động của công ty, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cũng bằng thủ đoạn này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân làm cho bị hại LTT tin tưởng.

Bà LTT đồng ý góp vốn với Vân để hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 30.000m2 đất tại Đồng Nai và bị Vân chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng gần 13 tỉ đồng.