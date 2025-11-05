Từ vụ ca sỹ Vũ Hà bị VKS đề nghị phạt 100 triệu đồng: Khi nào áp dụng hình phạt tiền? 05/11/2025 09:56

(PLO)- VKS đề nghị áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với ca sỹ Vũ Hà, trong vụ đánh bạc nghìn tỉ tại khách sạn Pullman (Hà Nội).

TAND TP Hà Nội hiện đang xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt 100 triệu đồng (hình phạt chính) đối với bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà) về tội đánh bạc, ngoài ra đề nghị phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc khi nào được áp dụng hình phạt tiền?

Ca sỹ Vũ Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 35 BLHS thì phạt tiền là một trong các hình phạt được áp dụng đối với người phạm tội. Hình phạt này có thể là:

Hình phạt chính: Được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS quy định.

Hình phạt bổ sung: Được áp dụng kèm theo một hình phạt chính (như phạt tiền, phạt tù...), thường áp dụng cho các tội phạm tham nhũng, ma túy hoặc các tội phạm khác do luật định.

LS Huyền cho rằng trên thực tế, hình phạt tiền có thể được Tòa án xem xét áp dụng trong những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, mang tính vụ lợi, như các hành vi nhằm thu lợi bất chính.

Biện pháp này thường áp dụng với những bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Mục đích là vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục, nhưng không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Theo cáo buộc, ca sỹ Vũ Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18-5-2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD.

Ca sỹ Vũ Hà bị truy tố theo khoản 2 Điều 321 BLHS về tội đánh bạc (thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, có khung hình phạt tối đa là 7 năm tù).

Đối chiếu với các quy định nêu trên, đề nghị của đại diện VKS về việc áp dụng hình phạt tiền đối với ca sỹ Vũ Hà là đảm bảo các quy định pháp luật. Thực tế, số tiền ca sỹ này đánh bạc cũng không phải quá lớn và đây là lần đầu người này phạm tội...