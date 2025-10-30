Vụ đánh bạc nghìn tỉ ở khách sạn Pullman: Người đánh bạc 16 triệu USD khai gì? 30/10/2025 11:48

(PLO)- Về số tiền đánh bạc hơn 16 triệu USD quy đổi ra hơn 300 tỉ đồng, bị cáo Huynh khai một phần do tiết kiệm, tích lũy mà có...

Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ ở khách sạn Pullman.

Phiên tòa được mở từ ngày 28-10. Do số lượng bị cáo nhiều và có bị cáo nước ngoài, thủ tục bắt đầu phiên tòa và công bố cáo trạng kéo dài trong 2 ngày đầu tiên. Đến hôm nay, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai khi đến chơi tại King Club, bị cáo sẽ được nhân viên yêu cầu xuất trình chứng minh thư và số điện thoại. Sau đó, bị cáo sẽ được nhân viên đưa cho một chiếc thẻ để cắm vào máy chơi, trên thẻ có ghi tên nước ngoài.

Bị cáo Huynh khai rằng bị cáo không nhận thức được đó là hành vi đánh bạc. Bị cáo chỉ biết vào King Club thì được chơi và chỉ biết đó là khu vực trò chơi có thưởng, King Club là cơ sở kinh doanh hợp pháp. Bị cáo chỉ chơi trò Baccarat.

Khi đến chơi, ông Huynh sẽ đưa tiền USD cho thu ngân để đổi ra thẻ. Đến khi kết thúc trò chơi, ông Huynh rút thẻ ra và bấm vào máy, máy sẽ nhả ra tờ giấy ghi số tiền, ông Huynh mang tờ giấy đó đưa nhân viên đổi thành tiền. Lần sau đến chơi lại cắm thẻ vào.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD, thua hơn 936.000 USD.

Trong số 136 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc, bị cáo Huynh là người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất.

Ông Huynh khai ông đến King Club chơi nhiều lần nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu tiền và thừa nhận 34 lần đánh bạc như cáo buộc. Lần chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD, mỗi lần ông sẽ chơi một vài tiếng.

Số tiền đánh bạc hơn 16 triệu USD quy đổi ra là hơn 300 tỉ đồng. Số tiền này, ông Huynh khai một phần do bị cáo tiết kiệm, tích lũy mà có. Ông Huynh cũng thừa nhận tổng kết quả đánh bạc thua gần 1 triệu USD.

Cuối cùng, người đánh bạc 16 triệu USD thừa nhận truy tố không oan. “Do nhận thức, bị cáo không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, trong quá trình điều tra, bị cáo mới nhận thức được đó là hành vi phi pháp”- ông Huynh nói.

Bị cáo Cho Choon Keun (trái) bị dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Cho Choon Keun, một trong 5 bị cáo bị xét xử về hành vi tổ chức đánh bạc, khai bị cáo vào làm tại King Club từ năm 2020. Bị cáo được Kim In Sung (đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và đang bị truy nã) phỏng vấn và sau đó nhận vào làm. Bị cáo có ký hợp đồng lao động với Công ty HS và chỉ là người làm công ăn lương, không phải cổ đông của công ty.

“Công việc của bị cáo ban đầu chỉ là dịch và công việc khác ở công ty. Sau đó cuối năm 2020 đầu 2021, bị cáo làm công việc quản lý khách hàng”- bị cáo Cho Choon Keun khai.

Theo lời khai, bị cáo biết King Club kinh doanh trò chơi điện tử. Về việc quản lý khách hàng, bị cáo quản lý tổng thể khách hàng Việt Nam và nước ngoài. Nếu khách hàng thấy có gì bất tiện, có gì trái quy định thì bị cáo hỏi han khách hàng và giải quyết.

Về việc cho khách hàng Việt Nam vào chơi, bị cáo Cho Choon Keun khai rằng bị cáo làm theo chỉ thị của cấp cao hơn là Kim In Sung.

“Khi bị cáo mới vào làm thì đã thấy có khách Việt Nam chơi rồi. Một thời gian sau bị cáo mới biết khách Việt Nam vào chơi là không đúng. Bị cáo có hỏi Kim, Kim bảo bị cáo cứ cho người Việt Nam vào”- ông Cho Choon Keun khai.

Ông Cho Choon Keun khai thêm ca làm của bị cáo từ 3h-11h, với mức lương 4.000 USD/tháng và không được chia kết quả kinh doanh.