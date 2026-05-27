Tự ý chia sẻ thông tin từ báo chí lên mạng xã hội: Khi nào thì bị phạt? 27/05/2026 14:42

(PLO)- Theo chuyên gia, để xác định hành vi chia sẻ thông tin từ báo chí lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật hay không, cơ quan chức năng sẽ phải dựa trên ba yếu tố...

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Nghị định này gồm 8 chương, 117 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Các hành vi bị xử phạt

Khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2926 quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trong đó có các hành vi như:

Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;



Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm;

Lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí;

Các cơ quan báo chí không thực hiện thông báo khi thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong và ngoài nước theo quy định;

Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung của mình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền...

3 yếu tố để xác định hành vi có vi phạm pháp luật hay không

Trao đổi với PLO, ThS Mai Hoàng Phước, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết cần hiểu hành vi “lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ...” là việc người dùng mạng xã hội tự ý đăng tải, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà chưa có sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (ví dụ như cơ quan báo chí, nhà xuất bản...).

Theo ThS Phước, để xác định hành vi “cung cấp, chia sẻ” có vi phạm pháp luật hay không, cơ quan chức năng sẽ dựa trên ba yếu tố.

Thứ nhất là sự chấp thuận của chủ thể có quyền. Người đăng tải có văn bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển quyền hoặc cơ chế đồng ý bằng văn bản hoặc điện tử từ phía cơ quan báo chí, tác giả hay không. Nếu không có, yếu tố không đồng ý đã được xác lập.

Thứ hai là mục đích và bản chất của việc sử dụng. Hành vi chia sẻ nhằm mục đích gì. Nếu chia sẻ nhằm mục đích thương mại, trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh hoặc thay thế cho việc tiếp cận tác phẩm gốc, làm sụt giảm lượng truy cập, doanh thu của cơ quan báo chí, thì yếu tố vi phạm càng rõ ràng.

Thứ ba là phạm vi sử dụng đối chiếu với các trường hợp ngoại lệ. Pháp luật có quy định một số trường hợp ngoại lệ không phải xin phép, như trích dẫn hợp lý để giảng dạy, tin tức thời sự thuần túy. Nếu hành vi vượt quá ranh giới “trích dẫn hợp lý” này thì sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý hành chính theo quy định.

ThS Phước lấy ví dụ một bạn đọc chụp màn hình bài báo của Báo Pháp Luật TP.HCM rồi đăng lại trên mạng xã hội cá nhân. Theo đó, việc đánh giá hành vi này cần được phân tách dựa trên quy mô và bản chất của phần nội dung bị chụp.

Trường hợp chụp và đăng lại toàn bộ bài báo, bao gồm tiêu đề, nội dung và hình ảnh tác nghiệp, rồi đăng trực tiếp lên mạng xã hội, là hành vi vi phạm bản quyền. Dù dưới hình thức chụp ảnh màn hình, bản chất của hành vi này vẫn là sao chép và truyền đạt toàn bộ tác phẩm báo chí ra công chúng mà không được phép. Hành vi này khiến người đọc trên mạng xã hội không cần truy cập vào đường link gốc của Báo Pháp Luật TP.HCM, trực tiếp gây thiệt hại về lượt xem và doanh thu quảng cáo (nếu có) của Báo.

Đối với trường hợp chỉ chụp một phần nội dung, như tiêu đề hoặc một đoạn ngắn, cách đánh giá có sự khác biệt về bản chất pháp lý. Theo ThS Phước, hành vi này có thể được xem xét là trích dẫn hợp lý tác phẩm theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ nếu đáp ứng các điều kiện như không làm sai lệch ý nghĩa, thông điệp của bài báo gốc, có ghi rõ nguồn xuất xứ, tên tác giả, tên báo, và phần nội dung được chụp chỉ nhằm mục đích bày tỏ quan điểm, bình luận cá nhân, không thay thế bài báo gốc.

Tuy nhiên, nếu phần nội dung được chụp chứa đựng toàn bộ thông tin cốt lõi hoặc nội dung mang tính độc quyền của bài điều tra, khiến người đọc không cần tiếp cận phần còn lại, thì vẫn có nguy cơ bị coi là xâm phạm quyền khai thác tài sản của tòa soạn.

Do đó, cách chia sẻ phù hợp là chỉ nên trích dẫn tiêu đề, một đoạn ngắn sapo và kèm theo đường link dẫn trực tiếp về bài viết gốc của bài báo. Điều này vừa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan báo chí, vừa góp phần thúc đẩy dòng chảy thông tin lành mạnh trên môi trường số, phù hợp với tinh thần của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.