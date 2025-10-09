Tương trợ cho Thái Nguyên: ‘Cố lên đồng bào ơi, mong mọi người bình an’ 09/10/2025 12:40

(PLO)- Nhằm tương trợ cho Thái Nguyên, nhiều người dân Đà Nẵng quyên góp từng thùng mỳ, thùng sữa, nước suối, gửi gắm yêu thương đến đồng bào bão lụt.

Ngày 9-10, điểm tiếp nhận hàng cứu trợ bão lụt cho người dân Thái Nguyên tại 59 Hà Thị Thân (phường An Hải, Đà Nẵng) nhộn nhịp hàng hóa do người dân chở đến.

Clip: Người dân Đà Nẵng quyên góp cứu trợ cho Thái Nguyên

Ghi nhận từ sáng, rất nhiều tấm lòng hảo tâm của người dân Đà Nẵng gửi gắm đến địa chỉ này, nhằm chung tay tương trợ cho Thái Nguyên qua cơn nguy khó.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Đà Nẵng dành cho người dân Thái Nguyên. Ảnh: TẤN VIỆT

10 giờ sáng, một nữ sinh viên tại Đà Nẵng chở trên xe máy gồm gạo, mỳ tôm, nước suối đến đây để nhờ chuyển ra Thái Nguyên. Trên bao gạo, nữ sinh cẩn thận ghi dòng chữ: “Cố lên đồng bào ơi, mong mọi người bình an”.

Khi PV đề nghị phỏng vấn, nữ sinh này ngại ngùng che mặt, chỉ nở nụ cười rồi rời đi trong tiếng cảm ơn của những người nhận hàng cứu trợ.

Dòng chữ đầy yêu thương của một nữ sinh tại Đà Nẵng dán lên bao gạo. Ảnh: TẤN VIỆT

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hơn chục trường hợp người dân chở hàng bằng cả ô tô, xe máy đến gửi tại đây, chung lời gửi gắm bình an đến đồng bào Thái Nguyên đang vật lộn trong trận lụt lịch sử.

Tại 26 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), ngay từ sáng sớm, ông Lê Hiền (người dân địa phương) thuê xe tải chở đến 300 thùng mỳ tôm, nhờ đội cứu trợ chuyển cho người dân Thái Nguyên.

“Qua mạng xã hội thấy lũ lụt quá kinh khủng, mình dân miền Trung biết rõ khó khăn vất vả của bão lũ nên cần dang tay tương trợ cho Thái Nguyên qua cơn hoạn nạn”, ông Hiền chia sẻ.

Ông Lê Hiền (áo trắng) quyên góp 300 thùng mỳ tôm. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, cả hai điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nói trên đều do Đội SOS Đà Nẵng lập ra, chuẩn bị để ngày 12-10 vận chuyển ra Thái Nguyên.

Theo anh Huỳnh Văn Khỏe, thành viên đội SOS Đà Nẵng, đây là lần cứu trợ thứ ba của đội trong mùa mưa lũ năm nay, cho cả người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và bây giờ là Thái Nguyên.

“Theo cập nhật của anh em đội SOS Đà Nẵng đang ở Thái Nguyên, hiện nước lụt vẫn còn cao, bà con ngoài đó đi lại, ăn uống rất khó khăn. Hôm qua đội đã hỗ trợ chuyển viện cấp cứu cho một số ca khẩn cấp ở Thái Nguyên”, anh Khỏe cho hay.

Nhiều tấn hàng hóa do người dân Đà Nẵng quyên góp nhằm tương trợ cho Thái Nguyên. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh Khỏe cho biết Đội SOS Đà Nẵng có bốn bộ phận với khoảng 50 - 60 người, đều là tình nguyện viên. Một phần của đội đã xuất phát từ ngày 5-10 tại Đà Nẵng đi Nông Cống (Thanh Hóa) hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, sau đó ra Thái Nguyên ngày hôm qua (8-10).

“Hai điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Đà Nẵng đến sáng nay đã nhận được khoảng 5 tấn hàng và đang tăng lên từng giờ. Dự kiến thứ bảy anh em sẽ cho lên xe chở ra Thái Nguyên. Nếu tình hình vẫn còn khẩn cấp thì đội sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp”, anh Khỏe chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng gửi gắm tình yêu thương cho Thái Nguyên. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nói trên chỉ nhận nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, không nhận tiền mặt. Người dân có nhu cầu quyên góp bằng tiền sẽ được hướng dẫn quy đổi ra hàng hóa, hoặc chuyển khoản vào các số tài khoản cứu trợ công khai.