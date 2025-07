Tuyển Việt Nam đã thấy “phúc phần” và tranh suất World Cup 2027 như thế nào? 29/07/2025 18:36

Tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng C nhẹ nhất so với toàn bộ 3 bảng đấu vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2026 môn bóng đá nữ. Đã vậy suất dự World Cup 2027 (tại Brazil) dành cho châu Á lại tăng lên 6 suất chính thức và “hai nửa suất” khi đá Play off liên khu vực.

Ngay sau trận cuối nữ Việt Nam đánh bại Guam 3-0 để lên ngôi nhất bảng E vòng loại Asian Cup 2026 tại Phú Thọ, HLV Mai Đức đã trả lời báo chí là ông cùng học trò có một niềm tin mạnh mẽ vào chiến dịch săn tấm vé World Cup lần thứ hai liên tiếp, tức World Cup 2027.

Tuyển Việt Nam phấn đấu tham dự World Cup lần thứ hai liên tiếp và nhiều cơ hội. Ảnh: AFC

Xét trên mọi bình diện, tuyển nữ Việt Nam quá may mắn khi rơi vào bảng C chỉ có một “bà chị” Nhật Bản. Trong khi đó Philippines ở bảng A chạm trán đến 2 “bà chị” gồm chủ nhà Úc và Hàn Quốc.

Bảng B cũng tập trung hai “bà chị” gồm Triều Tiên và Trung Quốc. Điều đáng nói khi các đội phía dưới như tuyển Việt Nam, Philippines đụng các "bà chị" này thì không thể đánh bại được vì đẳng cấp khác biệt rất xa. Năm “bà chị” thuộc đẳng cấp thế giới, còn tuyển Việt Nam hay Philippines ở trung bình khá của châu lục mà thôi.

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng dễ thở nhất trong ba bảng cùng với đó World Cup 2027 FIFA lại tăng suất cho châu Á lên 6 suất + 2 nửa suất. Tuyển nữ Việt Nam quả là có phúc phần. Bây giờ đã xác định đối thủ rồi, tuyển nữ Việt Nam phải nâng cao trình độ, cọ xát nhiều với những đối thủ cao hơn, mạnh hơn... để dễ tiếp cận săn vé World Cup 2027 thành công hơn.

Hồi Asian Cup 2022 diễn ra ở Ấn Độ, vắng Triều Tiên, Úc không nằm trong nhóm tranh vé World Cup 2023 (đồng chủ nhà), tuyển nữ Việt Nam đi tranh vòng Play off thắng Thái Lan 3-0 và Đài Loan 2-1 đoạt tấm vé đi World Cup.

Bây giờ, cơ hội thuận lợi đang mở ra cho tuyển nữ Việt Nam, cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên tuyển Việt Nam cũng phải nỗ lực tột độ, bởi Đài Loan và Ấn Độ cũng sẽ nỗ lực khủng khiếp để tranh vé World Cup 2027. Tuyển Việt Nam nhất bảng vòng loại thì Ấn Độ và Đài Loan cũng có vé Asian Cup 2026 bằng ngôi nhất bảng vòng loại.

Theo bảng tin của AFC, bốn đội vào bán kết tại VCK Asian Cup 2026 sẽ có vé đi World Cup 2027, 4 đội thua tứ kết sẽ đá vòng play off xác định 2 thêm 2 suất, hai đội hỏng vé sẽ đi tranh vòng Play off liên khu vực.