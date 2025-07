Một ngày trước lễ bốc thăm Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam săn vé World Cup 2027 đầy hy vọng 28/07/2025 13:05

Tuyển Việt Nam sẽ “bắt mạch” được khả năng và hy vọng trong việc săn tấm vé World Cup lần thứ 2 liên tiếp sau lễ bốc thăm lúc 18 giờ ngày 29-7.

Tuyển Việt Nam cùng nhóm hạt giống thứ hai với đương kim vô địch và á quân châu Á Trung Quốc, Hàn Quốc. Sau trận thắng cuối trước Guam của tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2026, HLV Mai Đức Chung nói: “Toàn đội chúng tôi đầy hy vọng vượt qua vòng loại để đến với World Cup 2027”.

Tuyển Việt Nam đầy hy vọng góp mặt ở World Cup 2027? Ảnh: AFC

Thông tin mới nhất từ FIFA cho biết, khu vực châu Á có 6 suất trực tiếp đến World Cup 2027 tại Brazil và “2 nửa suất” đi tranh vòng Play off liên khu vực.

Nếu tuyển Việt Nam cùng bảng với Philippines (trắng) với những cô gái Mỹ sẽ rất thách thức. Ảnh: AFC

Bốn nhóm hạt giống AFC phân chia chuẩn bị cho lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027:

Nhóm 1: Úc (thứ hạng FIFA 15), Nhật Bản (7), Triều Tiên (9)

Nhóm 2: Trung Quốc (17), Hàn Quốc (21), Việt Nam (37)

Nhóm 3: Philippines (41), Đài Loan (42), Uzbekistan (51)

Nhóm 4:Iran (68), Ấn Độ (70), Bangladesh (128).

Nhớ lại hồi tuyển Việt Nam săn vé ở World Cup 2023 khi thi đấu VCK Asian Cup 2022 tại Ấn Độ khi dịch bệnh COVID-19 chưa qua đi.

Lần đó, tuyển Việt Nam vừa nỗ lực tột độ vừa gặp nhiều may mắn: Một là tuyển Úc là đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng New Zealand không phải dự vòng loại và cũng không chiếm suất châu Á; Hai là tuyển nữ Triều Tiên vắng mặt do trước đó họ không tham dự vòng loại Asian Cup 2022.

VCK Asian Cup 2022 ấy, tuyển Úc không nỗ lực cũng không đủ quân và họ bị loại ở tứ kết khi thua Hàn Quốc 0-1.

Tuyển Việt Nam lần đó cũng bị loại tại tứ kết cùng với Thái Lan và Đài Loan. Do Úc là chủ nhà World Cup 2023, không phải tranh vòng Play off nên cuối cùng 3 đội dự tranh vòng Play off để tranh tấm vé đi World Cup thì tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-0 và Đài Loan 2-1 lấy tấm vé đi World Cup 2023.

Tại World Cup 2027, FIFA phân bổ châu Á có 6 suất trực tiếp và “2 nửa suất” tranh vòng Play off liên khu vực.

12 đội trong đó có tuyển Việt Nam dự tranh VCK Asian Cup 2026 được chia làm 3 bảng đấu.

Sau vòng bảng, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì cùng hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Với tình hình này, tuyển Việt Nam đầy hy vọng có suất ở tứ kết trước mắt. Rồi tiếp tục cạnh tranh sáu tấm vé chính thức đi World Cup 2027.

Cửa đi World Cup 2027 của tuyển Việt Nam là rất lớn. Nhưng cũng cần nói thêm rằng, tranh 6 suất chính thức World Cup dễ hơn là tranh vé qua vòng Play off liên khu vực vì các khu vực châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, tuyển Việt Nam rất khó có cửa thắng.

Với sáu suất chính thức World Cup 2027 dành cho châu Á dễ chỉ ra 5 suất của 5 đội hàng đầu khu vực sẽ thuộc về Nhật Bản, Triều Tiên, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tấm vé thứ 6 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Philippines, tuyển Việt Nam, Đài Loan, trong khi tuyển Ấn Độ, Bangladesh, Uzbekistan, Iran chưa có cửa.

Hãy chờ lá thăm đưa tuyển Việt Nam đến “tầng hy vọng” cỡ nào cho World Cup 2027 sau lễ bốc thăm lúc 18 giờ ngày 29-7 tại Sydney Town Hall, ở Úc.