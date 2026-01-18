U-23 Trung Quốc muốn kéo U-23 Việt Nam vào luân lưu 18/01/2026 14:46

(PLO)-Thủ môn Li Hao của U-23 Trung Quốc được xem là người hùng và trận đối đầu Việt Nam, Li Hao sẽ tỏa sáng ở loạt luân lưu?

Thủ môn Li Hao của U-23 Trung Quốc, được báo chí nước nhà gọi là người hùng vì đó là cầu thủ nổi trội nhất trong chiến tích lịch sử vào bán kết giải U-23 châu Á.

Và đối thủ của Trung Quốc ở bán kết chính là U-23 Việt Nam. Nay dư luận và truyền thông Trung Quốc muốn người hùng Li Hao tiếp tục phát huy phẩm chất của mình và họ muốn kéo U-23 Việt Nam vào đến loạt luân lưu, tức sau 120 phút hòa.

U-23 Trung Quốc phấn chấn vì có người hùng, thủ môn Li Hao xuất sắc.

Đúng Li Hao chính là người hùng của U-23 Trung Quốc, Tân Hoa xã ca ngợi hết lời và đánh giá rằng, trong thành tích lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết U-23 châu Á của đội trẻ Trung Quốc này, hình ảnh của người hùng Li Hao là rất đậm nét. Ngay trong trận thắng U-23 Uzbekistan, Li Hao đã có hàng loạt pha cứu thua rất xuất sắc. Bây giờ họ muốn kéo đối thủ Việt Nam vào loạt luân lưu để người hùng Li Hao tiếp tục phát huy phẩm chất của mình.

Câu hỏi đặt ra là U-23 Trung Quốc có làm được không?

Hỏa lực 4 trận mà chỉ ghi 1 bàn thắng, U-23 Trung Quốc cũng tiến vào bán kết.

Câu trả lời là có thể. U-23 Trung Quốc hành trình vào bán kết cho thấy dấu ấn của ông thầy Tây Ban Nha, HLV Antonio Puche rất đậm. U-23 Trung Quốc chơi rất thực dụng và khoa học theo cách của một tập thể không có ngôi sao, liệu cơm, gắp mắm, biết mình, biết người.

Nhìn họ vào bán kết sau khi trải qua 4 trận với tổng thời gian 390 phút (trận tứ kết có 2 hiệp phụ) mà chỉ ghi được 1 bàn thắng đã nói lên tất cả. Hỏa lực của Trung Quốc rất nhạt nhòa và hầu như không có, nhưng HLV Antonio Puche đã biết cách để đưa đội vào sâu.

U-23 Việt Nam thì ai cũng biết ghi bàn, nhưng HLV Antonio Puche sẽ tìm cách vô hiệu hóa. Ảnh:AFC

Trong khi đó hỏa lực của U-23 Việt Nam là rất ấn tượng với 4 trận 8 bàn thắng.

Một tập thể U-23 Trung Quốc với thành phần này không có những cá nhân nổi trội mà không phải một Antonio Puche biết mình biết ta, biết “khổ nhục kế” và lòng kiên trì thì thật khó cho U-23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng chứ chưa nói chuyện vào bán kết.

Nhưng thầy trò Antonio Puche làm được. U-23 Trung Quốc rất kỷ luật, tuân thủ đấu pháp tuyệt đối, đó là chìa khóa tiến vào bán kết.

Gặp U-23 Việt Nam ở bán kết, nhất định HLV Antonio Puche sẽ lại “rải” đội hình khắp mặt sân như cách họ thể hiện qua gặp Uzbekistan ở tứ kết và thành công. Uzbekistan chơi nhóm nhỏ, kỹ thuật. Cách rải đội hình rộng khắp mặt sân của Trung Quốc đã vô hiệu hóa được sức mạnh của Uzbekistan.

Việt Nam cũng có lối chơi nhỏ, phối hợp nhóm, nhất định HLV Antonio Puche sẽ tìm cách “xé” ra để vô hiệu sức mạnh và hỏa lực của Việt Nam.

U-23 Trung Quốc sẽ xác định như thế nhằm không cho đối thủ ăn bàn... rồi dẫn trận đấu đến loạt luân lưu.