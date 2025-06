Ukraine đã mất gần hết xe tăng M1 Abrams? 10/06/2025 08:57

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 9-6 đăng một phân tích nội bộ rằng phần lớn xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy, chỉ còn lại 5 chiếc còn khả năng hoạt động.

Cụ thể, vào tháng 1-2023, tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, hoàn tất bàn giao vào tháng 9 cùng năm.

Kể từ đó, Moscow liên tục coi các xe này là mục tiêu tấn công và nhiều lần công bố video cho thấy việc phá hủy hoặc thu giữ các xe tăng Mỹ.

Một chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Theo ước tính của RIA Novosti, kể từ tháng 2-2024 đến nay, quân Nga đã phá hủy tổng cộng 26 chiếc M1 Abrams, khiến Ukraine chỉ còn lại 5 trong tổng số 31 xe tăng được viện trợ. Chiếc đầu tiên được cho là bị Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga phá hủy vào ngày 26-2-2024 gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Số liệu của RIA Novosti được đưa ra sau khi tờ The New York Times hồi tháng 3 có bài viết trích dẫn lời giới chức Ukraine xác nhận 19 trong số 31 xe M1 Abrams đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Bài báo của The New York Times cũng cho biết các xe còn lại đã được rút khỏi chiến tuyến do quá dễ tổn thương trước pháo binh và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Oryx - một nhóm phân tích quốc phòng độc lập tại Hà Lan chuyên theo dõi thiệt hại khí tài qua hình ảnh - cũng ước tính rằng đến cuối năm 2024, Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc M1 Abrams.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thu giữ được 2 xe tăng M1 Abrams của Ukraine trong một chiến dịch ở tỉnh Sumy. Video do Moscow công bố cho thấy binh sĩ thu hồi các xe tăng trong tình trạng nguyên vẹn.

Hiện Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.