Uống rượu rồi truy sát chồng cũ của vợ, người đàn ông lãnh 10 năm tù 26/03/2026 13:58

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Hữu bị tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người do có hành vi truy sát chồng cũ của vợ.

Ngày 26-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hữu (33 tuổi; ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hữu và bà TTP sống chung như vợ chồng từ năm 2021, có hai con chung.

Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Hữu nghe người khác kể lại việc ông NVN (chồng cũ của bà P) từng nói hai người “không thể sống lâu dài”. Từ đó, Hữu nảy sinh bức xúc và có ý định tấn công ông N.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-12-2024, sau khi uống rượu, Hữu chuẩn bị hai con dao với lưỡi sắc bén, điều khiển xuồng máy đến khu vực nhà ông N tại xã Thuận Nghĩa Hòa, nay là xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến nơi, Hữu gọi ông N ra hỏi sự việc trên nhưng ông N không trả lời. Ngay sau đó, Hữu cầm dao đuổi chém ông N.

Dù ông N bỏ chạy khoảng 10m, Hữu vẫn đuổi kịp và chém liên tiếp khiến nạn nhân ngã xuống lề đường, thấy nạn nhân không phản ứng nên Hữu cầm dao rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí và tìm cách bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hữu đã đâm chồng cũ của vợ 14 nhát dao. Ảnh: HUỲNH DU

Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Theo kết quả điều tra, Hữu đã gây ra tổng cộng 14 vết thương trên cơ thể nạn nhân, ở nhiều vị trí như vùng đầu, ngực, tay, chân và lưng. Các thương tích này được giám định với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%, và theo chuyên môn, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hữu tìm cách bỏ trốn bằng nhiều phương tiện, thậm chí bơi qua sông để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi đang trên đường rời khỏi khu vực để về quê An Giang, Hữu đã bị lực lượng công an phát hiện và mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hữu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Hữu mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công nhiều nhát vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Việc bị hại không chết là ngoài ý thức chủ quan của Hữu. Hành vi của Hữu phạm tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hữu 10 năm tù, ngoài ra về dân sự, bị cáo Hữu phải bồi thường cho bị hại số tiền 107.366.000 đồng.