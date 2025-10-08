Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội 08/10/2025 14:56

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp thường kỳ thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung, trong đó có công tác nhân sự.

Chiều 8-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 50, phiên họp thường kỳ trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay trong thời gian dự kiến kéo dài 6,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

“Công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp này” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo đó, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt, như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, đó là công tác lập pháp “không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”.

Ông đề nghị các Ủy viên UBTVQH khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Ngoài ra, UBTVQH có dự phòng thời gian để hoàn thành xem xét ba dự án luật, nghị quyết còn lại đã có trong dự kiến Chương trình Kỳ họp và năm dự án luật, nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào kỳ họp nếu bảo đảm đủ điều kiện, cùng với đó là một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

Cũng tại Phiên họp thứ 50, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch năm năm trình Quốc hội.

“Đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một số nội dung đã được Trung ương thảo luận tại Hội nghị vừa qua” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông đề nghị xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định, nhất là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá, để cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý từ các dự án luật trình tại kỳ họp này, hình thành nền tảng thể chế và chính sách đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước giai đoạn 2026-2030.

Một nội dung quan trọng khác, UBTVQH sẽ cho ý kiến về bốn vấn đề quan trọng trình Quốc hội, gồm chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Một số công việc khác cũng được xem xét tại Phiên họp này, gồm cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định theo thẩm quyền về một số nội dung, trong đó có điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026, cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên họp này UBTVQH tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây.

“Chương trình làm việc đã được bố trí kỹ lưỡng, chặt chẽ về thời gian và nội dung. Khối lượng công việc lớn, áp lực cao nhưng đề nghị các cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành việc xem xét tất cả các nội dung đúng tiến độ thời gian đã được dự kiến” - ông nói và cho biết UBTVQH chỉ xem xét điều chỉnh chương trình trong trường hợp có lý do xác đáng.