Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ 10/01/2025 14:50

Khoảng 9 giờ sáng ngày 10-1, xe tải chở rác 51D-087.97 đang di chuyển trên đường Lê Văn Khương hướng đi Quốc lộ 1A.

Khi xe đến ngã rẽ dành cho các phương tiện rẽ phải đi Quốc lộ 1A, cách giao lộ cầu vượt Tân Thới Hiệp 30 m (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe đạp do cụ ông điều khiển.

Chiếc ô tô tải chở rác va chạm với xe đạp do ông cụ điều khiển đoạn gần cầu vượt Tân Thới Hiệp. Ảnh: HT

Cú va chạm khiến chiếc xe đạp và cụ ông bị cuốn vào gầm xe tải. Phát hiện, người dân xung quanh hốt hoảng cảnh báo tài xế và giải cứu nạn nhân.

Cụ ông bị trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Tại hiện trường, chiếc xe đạp hư hỏng nặng nằm dưới gầm xe chở rác. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân. Đến trưa cùng ngày, các phương tiện liên quan được đưa khỏi khu vực, giao thông dần ổn định.

. Cũng trong sáng 10-1, Công an huyện Đức Hòa cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Long An đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy xảy ra trên tỉnh lộ 824 khiến một đàn ông tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh LHT (34 tuổi, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải ở Long An khiến một người tử vong. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 9 giờ 47 phút cùng ngày, tài xế Nguyễn Minh Nhí (28 tuổi, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) điều khiển ô tô tải 93H- 014.78 chạy trên đường tỉnh 830.

Khi lưu thông đến khu vực ấp 3A, Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe máy 63B8-61735 do anh LHT điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến anh T ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết, phân giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.