Vì sao đường song hành Võ Nguyên Giáp vẫn chưa cho xe chạy? 27/09/2025 14:05

(PLO)- Dù một đoạn đường song hành Võ Nguyên Giáp đã hoàn thiện được 2 năm nay, song đến nay các phương tiện vẫn chưa được di chuyển.

Theo ghi nhận của PV PLO, hiện nay một đoạn đường song hành Võ Nguyên Giáp dài gần 800m đã hoàn thiện khoảng 2 năm nhưng chưa thông xe. Theo đó, người dân chưa thể di chuyển, cũng vì vậy mà khu vực này thường xuyên kẹt xe, ùn ứ.

Khu vực đường song hành này nằm gần ga Phước Long, tuyến metro số 1, hiện đang được rào chắn, không cho các phương tiện di chuyển.

Một đoạn đường song hành Võ Nguyên Giáp đang được rào chắn. Ảnh: ĐT

Đoạn đường này dài chỉ khoảng 800m, kéo dài từ đường Nam Hòa - Tây Hòa đã được trải nhựa, kẻ vạch, lắp dải phân cách, đèn tín hiệu... Song đoạn đầu nút Võ Nguyên Giáp - Nam Hòa vẫn bị chặn.

Việc chặn một đoạn đường song hành khiến các phương tiện mất nhiều thời gian di chuyển hơn, đặc biệt khu vực này gần BOT Xa lộ Hà Nội cũng thường xuyên ùn ứ.

"Thay vì đi thẳng trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, người dân phải rẽ vào đường Nam Hòa, sau đó mới ra giao lộ để tiếp tục chạy. Đặc biệt, hiện nay lượng ô tô rẽ vào đường Nam Hòa rất lớn khiến tuyến đường thường xuyên kẹt xe.

Vì vậy, sớm thông xe đường song hành Võ Nguyên Giáp sẽ giúp giảm tải cho tuyến đường Nam Hòa hiện nay, góp phần đảm bảo an toàn giao thông", anh Lê Ngọc Hiển nói.

Người dân kỳ vọng sớm mở đường song hành Võ Nguyên Giáp cho các phương tiện di chuyển. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết đoạn đường song hành Xa lộ Hà Nội hiện đã cơ bản đã hoàn thiện và cũng đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, còn một đoạn gần cầu Rạch Chiếc vướng mặt bằng, mặt đường chưa đủ rộng. Hiện đơn vị đã trình Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu, chấp thuận mới có thể khai thác đoạn đường này.

Bên cạnh đó, vấn đề tài chính của dự án này cũng là một vấn đề. Vì trước đây đường song hành hai bên chưa hoàn thành nên trạm thu phí đặt ở trạm chính. Nên nếu mở đường song hành khi chưa có giải pháp kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến việc thu phí của dự án.

Hiện chủ đầu tư đang kiến nghị điều chỉnh phương án thu phí cho toàn dự án và chờ ý kiến phản hồi từ Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

"Khi được chấp thuận về nghiệm thu và cơ chế tài chính, tuyến song hành mới có thể đưa vào khai thác" - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội thông tin.