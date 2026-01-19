Video cứu 2 du khách nước ngoài bị sóng biển đánh dạt vào hốc đá

Khoảng 7 giờ 40 ngày 19-1, một nhóm gồm bốn du khách nước ngoài đến tắm tại vùng biển bãi Tiên ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
Hai du khách Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức), Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bị sóng lớn cuốn trôi, đánh dạt vào mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.
Công an xã Hòa Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng biên phòng tổ chức cứu hộ.
Việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do sóng lớn, địa hình hiểm trở. Song các lực lượng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế.