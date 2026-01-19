Video cứu 2 du khách nước ngoài bị sóng biển đánh dạt vào hốc đá 19/01/2026 16:01

(PLO)- Công an cùng các lực lượng khác ở Đắk Lắk cứu kịp thời nhóm du khách bị sóng đánh dạt vào hốc đá khi tắm biển.

Khoảng 7 giờ 40 ngày 19-1, một nhóm gồm bốn du khách nước ngoài đến tắm tại vùng biển bãi Tiên ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng tham gia cứu hộ các du khách nước ngoài bị sóng biển đánh dạt vào hốc đá.

Hai du khách Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức), Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bị sóng lớn cuốn trôi, đánh dạt vào mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Video các lực lượng cứu hộ các nạn nhân

Công an xã Hòa Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng biên phòng tổ chức cứu hộ.

Việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do sóng lớn, địa hình hiểm trở. Song các lực lượng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế.