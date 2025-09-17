VIDEO: Ông Putin thị sát thao trường Mulino trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025 17/09/2025 07:04

Ngày 16-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham quan một cuộc triển lãm vũ khí và trang thiết bị quân sự đặc biệt tại thao trường Mulino (tỉnh Nizhny Novgorod, Nga), theo hãng thông tấn TASS.

Triển lãm có sự tham gia của 65 tổ chức, giới thiệu 405 sản phẩm. Trong đó, 125 sản phẩm đã được đưa vào sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, 194 sản phẩm đang được thử nghiệm trong các điều kiện chiến đấu và 86 sản phẩm ở dạng nguyên mẫu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham quan cuộc triển lãm vũ khí tại thao trường Mulino (tỉnh Nizhny Novgorod, Nga). Ảnh: TASS

Nhiều loại vũ khí được trưng bày đến từ các tập đoàn Kalashnikov, Technodinamika, Aeroscan (Zala), Arsenal và các doanh nghiệp thuộc chính quyền Moscow.

Triển lãm chia thành bốn khu vực. Khu ngoài trời (Street Zone) trưng bày dãy xe chỉ huy - tham mưu (CSV) cấp tiểu đoàn/đại đội do lực lượng Dnepr phát triển. Khu này cũng có các phương tiện cơ động cho nhóm tấn công như buggy, mô tô, xe địa hình ATV.

Ba khu vực còn lại nằm trong nhà. Khu thứ hai giới thiệu các phương tiện phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) của đối phương, các loại radar (KBB MDP, MSL, AU-80), nhiều dòng hệ thống phòng không FPV (Roi, Zhmil, D-11, Moray Eel, Boomerang, Air Defense Lightning, Fox, Christmas Tree, Archangel, Gadfly, Falcon) cùng đầu đạn nổ phá mảnh.

Video Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát loạt vũ khí tại thao trường Mulino. Nguồn: SPUTNIK/X

Khu thứ ba trưng bày thiết bị trang bị cho nhóm hỏa lực cơ động và trạm quan sát trên không: súng nòng trơn, thiết bị trinh sát quang - điện tử, các loại tháp pháo, súng bộ binh hạng nhẹ và hạng nặng, cùng xe bán tải.

Khu thứ tư tập trung vào quá trình phát triển trang thiết bị quân sự trong huấn luyện, trong đó có nhiều loại vũ khí bộ binh khác nhau.

Theo hãng tin Sputnik, triển lãm vũ khí tại thao trường Mulino là một phần trong cuộc tập trận chiến lược chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025 (từ ngày 12-9 đến 16-9).

Phát biểu tại thao trường Mulino, ông Putin cho biết cuộc tập trận Zapad-2025 được thực hiện nhằm thực hành các phương án phòng thủ Nhà nước Liên minh Nga-Belarus trước mọi hình thức gây hấn tiềm tàng.

Theo thông tin công bố, cuộc tập trận diễn ra tại 41 thao trường, huy động khoảng 100.000 binh sĩ cùng 10.000 loại vũ khí và trang thiết bị. Trong số này có 333 máy bay các loại (tác chiến, chiến lược và vận tải quân sự), hơn 247 tàu hải quân (gồm tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ).

Ông Putin nhấn mạnh toàn bộ khí tài được huy động là trang thiết bị hiện đại, đã và đang được sử dụng trong thực chiến. Các kịch bản huấn luyện cũng được xây dựng dựa trên kinh nghiệm rút ra từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.