VIDEO: UAV đánh trúng siêu thị ở Donetsk, lửa lớn nuốt chửng tòa nhà 13/10/2025 11:00

(PLO)- UAV đánh trúng siêu thị ở Donetsk tối 11-10 gây cháy lớn thiêu rụi toàn bộ công trình, song chính quyền địa phương cho biết không có thương vong.

Đài RT ngày 12-10 đăng tải video ghi lại cảnh một siêu thị lớn tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) do Nga kiểm soát bị thiêu rụi hoàn toàn sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Chính quyền địa phương (do Nga bổ nhiệm) cho rằng lực lượng Ukraine đã thực hiện đòn tấn công trên, xảy ra vào tối 11-10.

Phía DPR cho biết siêu thị Sigma, nằm trên tuyến đường cao tốc Slaviansk - Donetsk - Mariupol, đã bị UAV tấn công lúc khoảng 22 giờ 24 phút tối 11-10 (giờ địa phương), gây ra vụ hỏa hoạn lớn bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Video ghi lại cảnh siêu thị Sigma chìm trong biển lửa sau khi bị UAV đánh trúng tối 11-10. Nguồn: RT

Ngọn lửa lan nhanh khiến mái và khung kết cấu bên trong sụp đổ, khiến công trình gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa và ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

Rất may không có thương vong trong vụ UAV đánh trúng siêu thị ở Donetsk.

Trước đó cùng ngày, giới chức DPR nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công các thành phố Gorlovka và Makeevka, làm ít nhất 4 dân thường bị thương, trong đó có một người nguy kịch, khi một xe buýt chở khách trúng đạn. Nhiều tòa nhà dân cư, xe ô tô và một trường mẫu giáo cũng bị hư hại trong các cuộc tấn công sau đó.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.