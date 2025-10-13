Kinh hoàng lũ quét cuốn phăng mọi thứ trong chỉ vài phút 13/10/2025 09:54

(PLO)- Chỉ trong vài phút, trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn phăng nhà cửa và người dân ở miền núi Mexico, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và nhiều cộng đồng bị cô lập.

Chỉ trong vài phút, nước lũ từ một con sông dâng tràn do mưa lớn đã cuốn phăng nhà cửa và sinh mạng người dân ở vùng miền núi Huauchinango (bang Puebla, Mexico), theo hãng tin AFP.

Những trận mưa như trút nước từ ngày 9-10 đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, gieo rắc sự tàn phá trên khắp các bang Hidalgo, Puebla, Queretaro và Veracruz (Mexico), khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Tính đến sáng 11-10, dù nước đã rút phần lớn, khung cảnh tàn phá vẫn hiện rõ khắp nơi. Đến chiều 12-10, ước tính khoảng 100 cộng đồng nhỏ đang bị cô lập hoàn toàn do đường sá bị chia cắt và mất điện, gây khó khăn cho cả liên lạc và đi lại.

Bà Rosalia Ortega (76 tuổi) đứng cạnh thi thể chị gái, cố giữ bình tĩnh sau khi tìm thấy chị trong dòng bùn lũ đã cuốn trôi ngôi nhà của bà.

“Chúng tôi rất đau buồn, nhưng ít nhất có thể tổ chức lễ an táng cho chị theo nghi thức Thiên Chúa giáo” - bà nói với AFP.

Cảnh trên không chụp từ máy bay của Hải quân Mexico cho thấy nhà cửa bị ngập sau trận lũ quét kinh hoàng những ngày qua. Ảnh: Hector Quintanar/AFP

Nỗi mất mát cũng phủ lên bà Maria Salas (49 tuổi), một đầu bếp mất 5 người thân khi nhà sập vì trận lũ quét kinh hoàng.

“Tôi không thể lấy lại đồ đạc, cũng không thể ngủ ở đó nữa. Tôi chẳng còn gì cả” - cô đau xót nói.

Dòng nước lũ cuốn đi mọi thứ, biến đường phố thành sông bùn đặc quánh, khiến nhiều ngôi nhà còn trụ được cũng không thể ở lại.

Petra Rodriguez (40 tuổi) kể lại rằng khi nước ngập đến đầu gối, cô, chồng và hai con nắm chặt tay nhau chạy thoát, khi đó cô nghĩ rằng nếu nước cuốn đi một người thì “sẽ cuốn đi tất cả chúng tôi”.

Ở một nơi khác, cô giáo Karina Galicia (49 tuổi) chỉ về căn nhà ẩm mốc, đầy bùn lầy của mình. May mắn là cô và gia đình đã kịp thời chạy thoát: "Nếu không, chúng tôi đã bị chôn vùi" - cô nói.

Tại Huauchinango - một trong số ít khu vực còn có thể tiếp cận được vào ngày 11-10 sau trận lũ quét kinh hoàng, người dân đang cố xoay sở lo tang lễ và nhặt nhạnh những gì còn sót lại.

Bà Adriana Vazquez (48 tuổi) leo lên con đường gồ ghề để tìm nhà người thân, nhưng chỉ thấy một đống đổ nát.

Trên con đường gồ ghề đầy đá và bùn sau trận lũ quét kinh hoàng, bà Adriana Vazquez (48 tuổi) leo lên để xem liệu còn lại gì từ căn nhà của một người thân. Trước mắt bà là một đống lộn xộn của gỗ và tôn bị san phẳng bởi lở đất. Lính cứu hộ phải dùng máy xúc để dọn đống đổ nát trên đường.

Bà Vazquez nói rằng người thân của bà "có trả lời điện thoại", nhưng bà gần như không nghe thấy gì.

“Tôi cố gọi điện, họ có bắt máy, nhưng tín hiệu rất yếu. Tôi vẫn hy vọng họ còn sống” - bà nói.

Theo chuyên gia khí tượng Isidro Cano, lượng mưa cực lớn những ngày qua là do gió ấm ẩm từ Vịnh Mexico bốc lên gặp dãy núi, tạo mây dày và mưa lớn. Năm 2025 được dự báo là một trong những năm mưa nhiều nhất ở Mexico, thậm chí thủ đô Mexico City cũng đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục.