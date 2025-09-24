Video vụ tính khống tiền máy tán sỏi: Bệnh viện khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân 24/09/2025 12:33

Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ tính khống tiền máy tán sỏi để khắc phục hậu quả.

Video bệnh viện khám sàng lọc cho những bệnh nhân bị tính khống tiền máy tán sỏi

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phối hợp với các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa Ngoại thận-Tiết niệu khám tầm soát.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện khám tầm soát cho 255 bệnh nhân sẽ diễn ra trong thời gian 10 ngày, kể từ 24-9.

Mang theo hàng loạt giấy ra viện, ông Hồ Xuân Thương (64 tuổi, ngụ xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk), ngồi trước hành lang với vẻ mặt mệt mỏi, chờ tới lượt khám tầm soát.

Theo ông Thương, ông đã tám lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám, điều trị các bệnh lý liên quan thận, bàng quang và đường tiết niệu. Trong đó, ông đã ba lần thực hiện tán sỏi, một lần mổ hở…nhưng thấy trong người vẫn khó chịu. Vừa qua ông nhận được giấy mời đến khám miễn phí của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nên đã bắt xe đến khám.

Vẫn lời ông Thương, sau khi sự việc được phanh phui, ông mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng người đúng tội để răn đe và đòi lại công bằng cho người bệnh.

Còn bà Lý Thị Lệ (60 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm đồng), cho biết khi điều trị sỏi thận, bà được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gây tê trước khi thực hiện các thủ thuật.

Trong quá trình đó, bác sĩ có đưa ra hai viên sỏi rất nhỏ và thông báo đã lấy sỏi thành công trong cơ thể bà.

Bà Lệ mong cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh, xử lý các bác sĩ vi phạm để công tác khám chữa bệnh tốt hơn, giúp người bệnh yên tâm hơn.

Theo một bác sĩ tham gia thăm khám cho các bệnh nhân, qua khám sàng lọc đối với 20 bệnh nhân, chưa phát hiện vấn đề nào bất thường.

Bà Lê Ka Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết bệnh viện sẽ tổ chức khám tầm soát trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 24-9 đến 3-10 để kiểm tra sức khỏe đối với 255 bệnh nhân liên quan vụ việc.

Theo đó, các bệnh nhân sẽ được siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang hệ tiết niệu. Sau khi có kết quả, tùy đối tượng bệnh nhân thì các bác sĩ chuyên ngành sẽ có tư vấn cho phù hợp.

Như PLO đã thông tin, ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận- tiết niệu; Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật- gây mê hồi sức.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.