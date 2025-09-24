Nhiều bệnh nhân rất lo lắng vì điều trị tán sỏi bằng... máy hỏng 24/09/2025 12:07

(PLO)- Nhiều bệnh nhân rất lo lắng vì bị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị bằng máy tán sỏi đã hỏng.

Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức khám sàng lọc 255 bệnh nhân bị điều trị bằng máy tán sỏi đã bị hỏng và bị thu tiền khống tại bệnh viện này.

Sáng cùng ngày, nhiều bệnh nhân mang theo hồ sơ đến khu vực được bố trí để khám tầm soát. Theo ghi nhận của PV, đa số bệnh nhân đến khám đều là người cao tuổi, già yếu.

Các bác sĩ khám tầm soát cho bệnh nhân bị tính khống điều trị tán sỏi. Ảnh: T.T

"Tôi không biết trong cơ thể mình còn sỏi hay không!"

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp với các bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Thiện Hạnh, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khám tầm soát cho các bệnh nhân.

Theo kế hoạch, thời gian khám tầm soát cho 255 bệnh nhân trong 10 ngày, kể từ 24-9. Các bệnh nhân được siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang hệ tiết niệu.

Mang theo hàng loạt giấy ra viện, ông Hồ Xuân Thương (64 tuổi, ngụ xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) ngồi trước hành lang với vẻ mặt mệt mỏi, chờ tới lượt khám tầm soát.

Theo ông Thương, ông đã 8 lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám, điều trị các bệnh liên quan thận, bàng quang, đường tiết niệu. Trong đó, ông đã 3 lần được thực hiện tán sỏi, một lần mổ hở…. Tuy nhiên, ông thấy trong người vẫn khó chịu. Vừa qua, ông nhận giấy mời đến khám của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nên bắt xe đến.

Đa số bệnh nhân đến khám sàng lọc đã lớn tuổi. Ảnh:T.T

“Từ năm 2023 đến nay, tôi đã 8 lần đến bệnh viện này điều trị. Khi biết tin máy tán sỏi hỏng, bác sĩ điều trị và tính tiền dịch vụ này cho bệnh nhân, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Thật sự tôi rất bức xúc vì việc làm gian dối của những bác sĩ liên quan”- ông Thương chia sẻ.

Cũng theo ông Thương, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, ông mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng người đúng tội để răn đe, đem lại công bằng cho người bệnh.

“Mới đây, công an có đến làm việc, thu thập hồ sơ khám chữa bệnh của tôi khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Giờ chưa khám, tôi cũng chưa biết còn sỏi trong người hay không. Tuy nhiên, vừa qua tôi đến khám tại một bệnh viện ở TP.HCM thì được chẩn đoán bướu bàng quang tái phát”- ông Thương nói.

"Mong sớm xử lý việc làm gian dối"

Còn bà Lý Thị Lệ (60 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm đồng) cho biết khi điều trị sỏi thận, bà được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gây tê trước khi thực hiện các thủ thuật bằng máy tán sỏi.

Trong quá trình đó, bác sĩ có đưa ra hai viên sỏi rất nhỏ và thông báo đã lấy sỏi thành công trong cơ thể bà.

“Khi nghe tin máy tán sỏi hỏng, bác sĩ vẫn điều trị tán sỏi, tôi thực sự lo lắng. Tôi cũng không biết trong cơ thể còn sỏi hay không vì chủ quan, chưa đi khám lại. Mong cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh, xử lý các bác sĩ vi phạm để việc khám chữa bệnh tốt hơn, giúp người bệnh yên tâm hơn”- bà Lệ nói.

Tương tự, ông Nguyễn Vương Khương (57 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) kể khi đến điều trị sỏi thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông phải tự mua ống thông niệu quản bên ngoài với giá 1,2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Vương Thương mang theo nhiều giấy tờ khi đến thăm khám. Ảnh: T.T

Sau đó, ông Thương được điều trị tán sỏi nhưng gần đây vẫn có thường xuyên bị đau buốt, khó chịu. Khi nhận được thư mời khám của bệnh viện, ông liền đến để kiểm tra bệnh tình.

“Gần đây, tôi vẫn có cảm giác tê buốt, khó chịu khi đi tiểu. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã điều trị sỏi rồi nên chủ quan, không tái khám”- ông Khương nói.

Theo một bác sĩ tham gia thăm khám cho các bệnh nhân, qua khám sàng lọc đối với 20 bệnh nhân, chưa phát hiện vấn đề nào bất thường.

Theo bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện lo toàn bộ kinh phí đưa, đón bệnh nhân đến thăm khám.

Sau khi thăm khám, bệnh nhân nào cần nhập viện thì cho nhập viện theo quy định. Đối với những bệnh nhân có chỉ định mổ nhằm xử lý các vấn đề trước còn để lại, bệnh viện sẽ có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ bệnh nhân điều trị cho phù hợp.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: C.A