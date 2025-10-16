'Việc ra mắt Sun PhuQuoc Airways là tín hiệu đáng mừng' 16/10/2025 11:20

(PLO)- Sun PhuQuoc Airways ra đời khi đã có trong tay ba máy bay, cùng với lợi thế hiếm có là sân bay Vân Đồn và sắp tới là nhà ga Phú Quốc.

Tối 15-10, Sun Group tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá việc ra đời của hãng là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tinh thần tiên phong của doanh nghiệp Việt.

Ông Tuấn dẫn lại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng. Sự kiện ra mắt Sun PhuQuoc Airways, theo ông, là minh chứng rõ ràng cho tinh thần này, khi doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã bước vào lĩnh vực vốn trước đây được xem là “sân chơi” của doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài.

Bộ đồng phục phi hành đoàn Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: V.LONG

“Chỉ trong bốn tháng kể từ ngày được cấp giấy phép vận chuyển hàng không, Sun Group đã cho ra đời một hãng bay, với kế hoạch sở hữu tới tám máy bay từ nay đến cuối năm. Đây là điều không phải hãng nào cũng làm được, kể cả quốc tế” – Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định.

Điểm đặc biệt là Sun PhuQuoc Airways ra đời với nền tảng sẵn có khi Sun Group đang là chủ đầu tư sân bay Vân Đồn và sắp đưa vào vận hành nhà ga Phú Quốc. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng hàng không được đặt tên theo một hòn đảo.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: “Sun PhuQuoc Airways được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho người dân Việt Nam và du khách quốc tế – với các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mặt đất...”.

Sun PhuQuoc Airways đã mua ba máy bay, không phải thuê. Ảnh: V.LONG

Trước lễ ra mắt, hãng đã mở bán vé thương mại cho các chuyến bay khởi hành từ 1-11-2025 đến 28-3-2026, bao gồm cả giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, với giá ưu đãi.

Giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways khai thác các đường bay giữa TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc, cùng đường bay Hà Nội – TP.HCM, trước khi mở rộng mạng lưới.

Từ năm 2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở thêm các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và một số thị trường tiềm năng khác, từng bước mở rộng mạng lưới bay ra khu vực.

Tháng 8 vừa qua, hãng đã tiếp nhận ba máy bay Airbus A321CEO và A321NX. Dự kiến đến cuối năm, đội bay của Sun PhuQuoc Airways sẽ có tám chiếc.