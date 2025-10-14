Vinh danh 63 nông dân xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông 14/10/2025 23:09

(PLO)- Những nông dân xuất sắc và nhà khoa học đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Tối 14-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu vinh dự có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường.

Là năm thứ 13 liên tiếp được tổ chức, chương trình năm nay đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 nhà khoa học của nhà nông, biểu trưng cho hành trình 95 năm Hội Nông dân Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Nông dân xuất sắc 25 tuổi với mô hình trà hoa vàng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến với thành tích ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh và trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 được bình chọn dựa trên 4 nhóm tiêu chí: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia; Có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Trong số này, có 54 nông dân nam, 9 nông dân nữ; trong đó có 4 nông dân dân tộc thiểu số.

Nông dân xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi, đến từ thôn Làng Chanh (Tam Dương Bắc, Phú Thọ) với mô hình làm trà hoa vàng, kinh doanh cây giống lợi nhuận đạt 1,2 tỉ đồng/năm.

Nông dân xuất sắc lớn tuổi nhất là ông Chu Văn Sâm, 77 tuổi, đến từ thôn Đồng Danh (An Nghĩa, Phú Thọ) với mô hình chăn nuôi bò sữa và dịch vụ kinh doanh, lợi nhuận đạt 1,4 tỉ đồng/năm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và chứng nhận cho Nhóm nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế.

Nông dân có doanh thu cao nhất là nông dân Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu từ 95 - 150 tỉ đồng.

Đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (xã Long Điền, Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỉ đồng/năm.

Còn Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 được bình chọn qua nhiều vòng đề cử, nhiều kênh giới thiệu khác nhau. Đây đều là những nhà khoa học tiêu biểu trên các lĩnh vực; có đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng và chứng nhận cho những nhà khoa học của nhà nông.

Với 32 nhà khoa học được vinh danh, có 27 nhà khoa học nam, 5 nhà khoa học nữ. Nhà khoa học trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Khánh Toàn, 35 tuổi, người dân tộc Tày đến từ Trung tâm KH&CN (Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn).

Nhà khoa học lớn tuổi nhất là GS.TS Mai Văn Quyền, 87 tuổi, Chủ tịch Hội đồng KHKT Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Ngoài ra, rất nhiều nhà khoa học có phát minh hay như sáng chế máy cắt hom cây mì tự động bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); mô hình nuôi cua thâm canh của anh Nguyễn Việt Bắc (Cà Mau).

Hay sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều, Ủy viên BCH Hội cơ khí Việt Nam (Thường Tín, Hà Nội).

Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nền tảng cho sự phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân đóng vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong suốt chặng đường 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Nông hội Đỏ nay là Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị xã hội rộng lớn, đại diện cho giai cấp nông dân.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Những năm qua ngành nông nghiệp Việt Nam đã kiên cường vươn lên, đạt được những thành tích hết sức ấn tượng. Nông nghiệp vẫn luôn là trụ đỡ, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Từ đó, Việt Nam không chỉ trở thành điểm sáng toàn cầu về xóa đói giảm nghèo mà còn trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Thành tích này có sự đóng góp, nỗ lực không ngừng của hàng triệu hộ nông dân và các nhà khoa học.

63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay là những đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước.