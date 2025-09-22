Sau vụ xe tải tông 3 người chết: Hàng trăm nông dân được đưa đến điểm bán chuối an toàn

Sáng 22-9, tại khu vực ngã 3 Tân Long (giao giữa Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586, thuộc xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), tình hình trật tự đã được vãn hồi, cảnh "đường thông, hè thoáng" đã trở lại.
Trước đó, cũng tại khu vực này, vào sáng 17-9, một vụ xe tải tông 3 người chết và 9 người bị thương khi lao vào khu vực tập trung đông người tại khu vực ngã ba chợ Tân Long.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã hướng dẫn hàng trăm nông dân từ các xã miền núi di chuyển đến một địa điểm tập kết tạm thời.
Điểm tập kết mới là một khu đất trống bằng phẳng, khá rộng tại thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo), cách vị trí cũ khoảng 1,5 km về phía Tây. Tại đây, người dân đã sắp xếp phương tiện ngay ngắn, trật tự để chờ thương lái đến thu mua chuối.
Như PLO đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển, chở theo ông VNT(48 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.
Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo) thì xe tải trên bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bán nông sản khiến ba người chết và chín người bị thương.
Vào tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Minh Hoàng để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.