Sau vụ xe tải tông 3 người chết: Hàng trăm nông dân được đưa đến điểm bán chuối an toàn 22/09/2025 12:33

(PLO)- Sau vụ xe tải tông 3 người chết ở khu vực ngã 3 chợ Tân Long, hàng trăm nông dân đã được chính quyền địa phương hướng dẫn đến một điểm tập kết, buôn bán mới, đảm bảo an toàn.

Sáng 22-9, tại khu vực ngã 3 Tân Long (giao giữa Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586, thuộc xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), tình hình trật tự đã được vãn hồi, cảnh "đường thông, hè thoáng" đã trở lại.

Trước đó, cũng tại khu vực này, vào sáng 17-9, một vụ xe tải tông 3 người chết và 9 người bị thương khi lao vào khu vực tập trung đông người tại khu vực ngã ba chợ Tân Long.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã hướng dẫn hàng trăm nông dân từ các xã miền núi di chuyển đến một địa điểm tập kết tạm thời.

Điểm tập kết mới là một khu đất trống bằng phẳng, khá rộng tại thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo), cách vị trí cũ khoảng 1,5 km về phía Tây. Tại đây, người dân đã sắp xếp phương tiện ngay ngắn, trật tự để chờ thương lái đến thu mua chuối.

Khu vực ngã 3 chợ Tân Long không còn cảnh người dân buôn bán nông sản lấn chiếm lòng lề đường sau vụ xe tải tông 3 người chết xảy ra vào sáng 17-9.

Dòng người chở chuối đến vị trí mới để bày bán.

Vị trí mới tại thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo), cách vị trí cũ khoảng 1,5 km về phía Tây.

Người dân an tâm bán chuối ở khu vực rộng rãi, an toàn sau vụ xe tải tông 3 người chết.

Một lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết sau vụ tai nạn đáng tiếc, xã đã nhanh chóng ra thông báo về địa điểm thu mua chuối tạm thời để người dân được biết và chấp hành.

Đồng thời, UBND xã cho biết đang quyết tâm sẽ sớm hoàn thành một điểm tập kết kiên cố, an toàn và thuận lợi để bà con yên tâm buôn bán lâu dài.