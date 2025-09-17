Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng 17/09/2025 20:44

(PLO)- Tài xế xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị khiến 12 người thương vong bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tối 17-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long khiến ba người tử vong và chín người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe tải tông vào chợ khiến ba người chết, chín người bị thương.

Tài xế Trần Minh Hoàng bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như PLO đã thông tin, sáng 17-9, tài xế Hoàng điều khiển xe tải mang biển số 37C-587.63, chở theo ông VNT (47 tuổi, ngụ Đồng Nai), lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Khi đến địa phận xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chiếc xe mất lái và lao thẳng vào khu vực chợ Tân Long, nơi có đông người dân đang mua bán.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến ba người tử vong, chín người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Hoàng và người đi cùng đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.