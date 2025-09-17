Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương

Trưa 17-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 9 người bị thương tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo.
Như PLO đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ở TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.
Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo) thì xe tải trên bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bán nông sản khiến 3 người chết và 9 người bị thương.
Danh tính các nạn nhân tử vong, bị thương
Cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường là Hồ Văn Đơn (24 tuổi, ngụ xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (25 tuổi, quốc tịch Lào).
3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị, gồm: Hồ Văn Sơn (16 tuổi, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Pon (37 tuổi, quốc tịch Lào) và một nạn nhân chưa xác định danh tính bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.
6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, gồm: Hồ Văn Lưới (31 tuổi, ngụ xã Lìa), Lê Văn Phước (51 tuổi, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo), Hồ Văn Lát (46 tuổi, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Tùng (51 tuổi, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Phan (22 tuổi, ngụ xã Tân Lập), Hồ Văn Tuấn (221 tuổi, ngụ huyện Nòong, Lào).