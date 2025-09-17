An ninh trật tự

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương

(PLO)- Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) khiến 3 người chết và 9 người bị thương.
Trưa 17-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 9 người bị thương tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo.

Chiếc xe tải 37C-587.63 lao vào khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo. Ảnh: NGUYỄN DO
Chiếc xe tải lao vào chợ đã tông vào nhiều xe máy và người dân đứng ở khu vực trước chợ. Ảnh; NGUYỄN DO
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và Trung tâm y tế khu vực Hướng Hóa.
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: NGUYỄN DO
Chiếc xe chở chuối của người dân bị nát bét sau vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN DO
Biển số xe máy rơi ra tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN DO
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: NGUYỄN DO
Nhiều chiếc xe máy chở chuối bị hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO
Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: NGUYỄN DO
Thân nhân của những người gặp nạn có mặt tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN DO

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ở TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long (xã Lao Bảo) thì xe tải trên bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bán nông sản khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong, bị thương

Cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường là Hồ Văn Đơn (24 tuổi, ngụ xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (25 tuổi, quốc tịch Lào).

3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị, gồm: Hồ Văn Sơn (16 tuổi, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Pon (37 tuổi, quốc tịch Lào) và một nạn nhân chưa xác định danh tính bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, gồm: Hồ Văn Lưới (31 tuổi, ngụ xã Lìa), Lê Văn Phước (51 tuổi, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo), Hồ Văn Lát (46 tuổi, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Tùng (51 tuổi, ngụ xã Lìa), Hồ Văn Phan (22 tuổi, ngụ xã Tân Lập), Hồ Văn Tuấn (221 tuổi, ngụ huyện Nòong, Lào).

NGUYỄN DO
