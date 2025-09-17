Xe tải lao vào chợ ở Lao Bảo làm 3 người chết, nhiều người bị thương 17/09/2025 09:13

(PLO)- Xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến 3 người chết, nhiều người bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Sáng 17-9, một xe tải từ Quốc lộ 9 mất lái lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 giờ sáng cùng ngày, xe tải 37C-587... (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên QL9 thì bất ngờ lao vào chợ Tân Long.

Thời điểm chiếc xe tải mất lái lao vào khu vực đông người tại chợ Tân Long. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm buổi sáng tại chợ này có rất đông người dân qua lại. Đặc biệt khu vực bên ngoài chợ tập trung rất đông xe máy của người dân chở chuối đến bán.

Theo quan sát, có nhiều người bị xe cán trúng bị thương được người dân đưa ra ngoài, khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Rất đông người tham gia cứu hộ, đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn đi cấp cứu.

Một cán bộ CSGT Trạm Đakrông cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng của đơn vị đã đến hiện trường để phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ các nạn nhân và làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PLO, ông Trần Bình Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo - cho biết theo báo cáo ban đầu có ba người chết và nhiều người bị thương trong vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.