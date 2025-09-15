8 người bị thương sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 15/09/2025 13:52

(PLO)- Sau cú va chạm mạnh trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, chiếc xe limousine bị biến dạng; vụ việc khiến 8 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 15-9, xe limousine Hà Nội di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ thì xảy ra va chạm giao thông.

Đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, thời điểm xảy ra va chạm, xe limousine đâm vào đuôi xe tưới cây trên cao tốc, sau đó một xe khách lao tới va vào xe limousine rồi lao ra khỏi đường cao tốc, một chiếc xe bán tải sau đó đi phía sau lao vào xe limousine.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Sau khi nhận được thông tin, Đội 3 Cục CSGT đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Đến 11 giờ cùng ngày, Cục CSGT vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.