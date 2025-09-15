Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Quốc lộ 45 15/09/2025 16:57

(PLO)- Cục CSGT đã thông tin nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Chiều ngày 15-9, Cục CSGT cho biết vào 9 giờ 16 cùng ngày, tại km 222 + 800 tại đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Theo đó, ô tô khách 29E-127.55 đâm va vào phía sau ô tô bồn biển số 51C-367.52 đang di chuyển tại làn 1 hướng Hà Nội - Ninh Bình để tưới cây.

Cùng thời điểm, ô tô khách biển số 29K-043.86 đi tới đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55 rồi mất lái lao qua lan can, xuống lề đường bên phải. Tiếp theo ô tô biển số 98C-270.61 đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55.

Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Qua vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên, Cục CSGT nhận định sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Theo Cục CSGT, cần phải xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không. Đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây.

Đồng thời, nên xem xét khoảng cách trồng hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc cũng để không ảnh hưởng tới lưu thông an toàn phương tiện trên đường khi có mưa bão hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra (cây đổ gãy).

Vụ tai nạn được cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.